«الشمسية» توفر سعةً قياسيةً قدرها 71 جيجا واط

بالحديث عن أنواع الطاقة المتجددة الأخرى، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «أيرينا» من مقرها الرئيس في أبوظبي، استمرار النمو المتسارع للطاقة المتجددة حول أنحاء العالم.
وتتضمن طاقة الرياح والشمسية والكهروضوئية والحرارية والجوفية الحرارية.
وأضافت الطاقة الشمسية سعةً قياسيةً قدرها 71 جيجا واط في 2016، تليها طاقة الرياح بنحو 51 جيجا واط.
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كما أسهم انخفاض التكلفة لمعظم موارد الطاقة المتجددة، خاصة الرياح والشمسية والكهروضوئية، أيضاً في وتيرة النمو السريع.
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ولا زالت مصادر الطاقة المتجددة وبصرف النظر عن النمو القوي لموارد الطاقة الأخرى، تشكل حصة ضئيلة من إجمالي طلب الطاقة لم يتجاوز 1,4% في 2015.
وبجانب الدعم السياسي والمالي، يتمثل التحدي الرئيس، في دمج الطاقة المتجددة المتقطعة، في نماذج استهلاك الكهرباء المتقلبة بشدة والموسمية.
نقلاً عن: تقرير مستقبل النفط العالمي لأوبك