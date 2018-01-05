النفط يستحوذ على نصف الطلب العالمي من الطاقة وسط زيادة الاعتماد على «المتجددة»

ترجمة: حسونة الطيب

تشير توقعات تقرير مستقبل النفط العالمي الصادر من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، لاستمرار النفط كوقود رئيس في مزيج الطاقة في الفترة بين 2015 إلى 2040، ليحقق نمواً بنحو 14.3 مليون برميل يومياً من مكافئ النفط من 86.5 مليون برميل في 2015، إلى 100.7 مليون متوقعة بحلول 2040.

وبذلك، يكون النفط المساهم الأكبر في نمو طلب الطاقة، تسبقه بعض مصادر الطاقة المتجددة والغاز.

ومن المنتظر تراجع حصة النفط في مزيج الطاقة العالمية بما يزيد على 4% لينخفض من 31% في 2015 إلى 27% بحلول 2040.

ومع أن النفط يظل مصدر الطاقة الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من مزيج الطاقة العالمي في تلك الفترة، فمن المتوقع أن يشكل متوسط نسبة نمو طلبه النصف فقط من طلب الطاقة العالمي. وعلى المستوى العالمي، من المرجح أن يحقق الفحم فقط، نمواً أقل من النفط.