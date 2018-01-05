«ديوا» تنضم لمبادرة الميثاق العـالمي للأمم المتحدة

دبي (الاتحاد)

انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية في دولة الإمارات تنضم للميثاق العالمي، متبنيةً بذلك مبادئه العشرة الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.

وتحرص الهيئة على أن تتضمن نسختها المقبلة من تقرير الاستدامة السنوي بياناً لجهودها في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق العالمي، إلى جانب التقدم الذي تحرزه الهيئة في دعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نسعى في الهيئة دائماً إلى تعزيز مستوى الاستدامة في جميع نواحي العمل، والتعاون مع المنظمات العالمية من أجل دعم مبادرات وبرامج الاستدامة، وتبني أحدث وأفضل الممارسات الإدارية والبيئية على مستوى العالم، ما يعزز مكانة دبي الرائدة كونها مركزاً عالمياً للمال والأعمال والاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. ويأتي انضمام الهيئة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، استمراراً لجهودها في هذا الصدد».