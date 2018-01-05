«ديوا» تنضم لمبادرة الميثاق العـالمي للأمم المتحدة

دبي (الاتحاد)
انضمت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم، لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية في دولة الإمارات تنضم للميثاق العالمي، متبنيةً بذلك مبادئه العشرة الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد.
وتحرص الهيئة على أن تتضمن نسختها المقبلة من تقرير الاستدامة السنوي بياناً لجهودها في تنفيذ وتبني المبادئ العشرة للميثاق العالمي، إلى جانب التقدم الذي تحرزه الهيئة في دعم أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي أعلنتها الأمم المتحدة لعام 2030.
|
|