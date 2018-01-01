الإيرانيات يشجعن الشباب على تحدي القمع



تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018 طهران (وكالات) أكدت التقارير أن الإيرانيات يلعبن دوراً مهماً في طليعة الاحتجاجات المستمرة في نحو 70 مدينة. ففي مدينة قم الدينية، أهم مركز ديني بإيران، لم تكتف النساء بالمشاركة فحسب، بل دعون المارة للانضمام للاحتجاجات. وذكر «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية» أن طالبات جامعة طهران شجعن الطلاب الآخرين على المشاركة بالاحتجاجات وعدم الخوف، وضرورة الحفاظ على وحدتهم. وفي محافظة كرمان، جنوب شرقي البلاد، قادت النساء الاحتجاجات وهتفن «الموت للديكتاتور». وفي أصفهان، وسط البلاد، واجهت شابات قوات الأمن، وأخذن يهتفن في الحشود. ودعت المتظاهرات إلى الإطاحة بالنظام، وهتفن مباشرة ضد المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني. ومزقت المتظاهرات صور خامنئي، وهتفن بشعارات تدعو النظام إلى التنحي، متعهدات بالاتحاد في مواجهة «قوى قمع النظام». كما تنشط النساء في نشر صور التظاهرات بمواقع التواصل الاجتماعي.