محمد بن زايد: الخدمة الوطنية تدعم بناء جيل قادر على مواجهة التحديات

أبوظبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الخدمة الوطنية هي إحدى ركائز بناء الأجيال القادرة على مواجهة التحديات، وترسخ فيهم قيم الولاء والانتماء والتضحية في سبيل الوطن، من أجل المحافظة على المكتسبات والمنجزات التي تحققت، وتعزيز نهضة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها.

كما أكد سموه، خلال لقائه موظفي الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذين أتموا برنامج الخدمة الوطنية، خلال وجودهم في واحة الكرامة التي اعتاد سموه زيارتها، أن أداء الخدمة الوطنية شرف لشباب الوطن، وصقل لشخصياتهم، واستثمار في جيل يمثل حاضر الوطن ومستقبله.

وعبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بما لمسه من مشاعر الفخر والاعتزاز في شباب الوطن. مؤكداً أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي واثقة نحو مستقبل واعد ومشرق، وذلك بهمة وعزيمة أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب الموظفون عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمنين اهتمام سموه بدعم الشباب في مختلف المجالات. وأعربوا عن فخرهم بأن يكونوا من ضمن شباب الوطن الذين لبوا نداء الواجب، معاهدين قيادة الوطن وشعب الإمارات على مواصلة البذل والعطاء من خلال مواقع عملهم.

وكان موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي الذين أتموا برنامج الخدمة الوطنية، قد زاروا أمس موقع واحة الكرامة في أبوظبي التي شيدت لتجسد بطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في الذود عن الوطن، وحماية مكتسباته وصون منجزاته، يرافقهم معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتور فهد مطر النيادي، مدير عام الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والموظفين.

واطلع وفد الأمانة على نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة، يسند كل منها الآخر، في تعبير رمزي عن الوحدة والتكاتف والتآلف والقوة والشجاعة التي تحلى بها شهداء الإمارات وأبطالها، في مشهد يعبر عن معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب. كما شملت الزيارة ميدان الفخر وجناح الشرف.

وقال معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي: «إن واحة الكرامة هي صرح وطني، يعبر عن فخر دولة الإمارات بشهدائها، ويخلد تضحياتهم وبطولاتهم في سبيل الدفاع والذود عنه، وحفاظاً على رفعته وعزته»، داعياً الله عز وجل أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته.