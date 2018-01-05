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ضمن مشروعي «بارك فيو» و«سوهو سكوير»

«بلووم»: تسليم 750 وحدة سكنية في السعديات نهاية 2018
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تاريخ النشر: السبت 06 يناير 2018

سيد الحجار (أبوظبي)

تباشر شركة بلووم العقارية تسليم أكثر من 750 شقة سكنية وفندقية، ضمن مشروعي «بارك فيو» و«سوهو سكوير» بجزيرة السعديات في أبوظبي بحلول نهاية العام الحالي، بحسب سامح مهتدي الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال مهتدي لـ «الاتحاد»، إن الأعمال الإنشائية في مشاريع الشركة كافة بأبوظبي تشهدات تطورات ملحوظة، لافتاً إلى إنجاز الأعمال الخرسانية بمشروع «بارك فيو» في جزيرة السعديات بنهاية شهر نوفمبر الماضي، تمهيداً لإنجاز المشروع بحلول شهر أغسطس المقبل.

ويضم «بارك فيو» 234 شقة سكنية، و217 شقة فندقية، وتم بيع وحداته بالكامل.

ولفت مهتدي إلى الاستعداد كذلك لتسليم 302 وحدة سكنية بمشروع «سوهو سكوير» بالسعديات نهاية 2018، موضحاً أن الشركة أنجزت أعمال الأساسات، وبدأت أعمال البناء الرئيسة بالمشروع خلال شهر مايو الماضي، حيث تم اختيار شركة «الإمارات لينك مالتورو»، للبناء، لتنفيذ الأعمال التطويرية الأساسية في هذا المشروع.

ويقع «سوهو سكوير»، قرب جامعة نيويورك أبوظبي، في جزيرة السعديات، ويضم مساحات سكنية وتجارية مصممة على مستوى عالمي. وسيوفر عند اكتماله 302 وحدة سكنية تتراوح بين استوديوهات وشقق بثلاث غرف نوم، إضافة إلى شقق «تاونهاوس» و«بنتهاوس». ... المزيد
     
 

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