سوق السيارات الأميركية «حصن منيع» يحمل وعوداً واسعة للمديرين الماليين

ديترويت (أ ف ب)

تقدم سوق السيارات المزدهرة في الولايات المتحدة مردودية عالية تحمل وعوداً كثيرة للمديرين الماليين الأجانب، لكنه ما زال من الصعب الدخول إليها، وقد عجزت عدة شركات عن ذلك حتى الآن. غير أن هذه الصعوبة لا تمنع مجموعات صينية وهندية وإيطالية وفرنسية من وضع مشاريع بهدف اقتحام هذا الحصن المنيع، ولا سيما مع ترقب معرض ديترويت الذي يفتح أبوابه غدا (الاثنين) للمهنيين.

وأوضحت ستيفاني برنلي، اختصاصية قطاع السيارات في مكتب «آي إتش إس ماركيت» للدراسات، أنه منذ شركة «كيا» الكورية الجنوبية في التسعينيات، لم تتمكن أي شركة سيارات أجنبية من الدخول إلى الولايات المتحدة وترسيخ وجودها هناك. واضطرت بعض الشركات، مثل سوزوكي، إلى التخلي عن مشاريعها، فيما شهدت أخرى مثل ميتسوبيشي انهيارا في مبيعاتها.

واغتنمت شركة «فيات» عملية الاستحواذ على «كرايزلر» لتسويق سياراتها من طراز «500»، لكنها لم تلق سوى نجاحا محدودا، على غرار شركة «دايملر» مع سياراتها «سمارت». أما شركة «فولكسفاجن»، فتكبدت خسائر تجارية حتى قبل فضيحة سياراتها ذات محركات الديزل.

لكن الواقع أن السوق الأميركية للسيارات في أفضل وضع عرفته حتى الآن. فقد استوعبت 17,55 مليون وحدة عام 2016، ومن المتوقع أن تبقى بمستوى مماثل حتى 2020 على أقل تقدير، بحسب مكتب «آي إتش إس ماركيت».