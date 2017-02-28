الجزيرة يتلقى الخسارة الثانية أمام استقلال خوزستان

مصطفى الديب (أبوظبي)

فقد الجزيرة ثلاث نقاط جديدة في مشواره الآسيوي، بعد الخسارة من استقلال خوزستان الإيراني بهدف من دون رد في مباراتهما مساء أمس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، وجاءت المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من البطولة الآسيوية. سجل هدف المباراة الوحيد نونج في الدقيقة الأولى من اللقاء، وبهذه النتيجة استمرت جعبة فخر أبوظبي خالية من النقاط ليقبع في مؤخرة المجموعة، في حين رفع الفريق الإيراني رصيده للنقطة السادسة تصدر بها فرق المجموعة. وجاءت المباراة متوسطة المستوى سيطر عليها لاعبو الجزيرة لكن من دون خطورة باستثناء بعض فترات الشوط الثاني للقاء.

دخل «فخر أبوظبي» اللقاء بتشكيلة مختلفة تماماً عن التشكيلة التي يلعب بها مباريات الدوري، حيث غاب معظم نجومه على رأسهم الحارس علي خصيف، وكذلك علي مبخوت، الذي شارك في الشوط الثاني، ومبارك بوصوفة والمدافع فارس جمعة، إضافة إلى البرازيلي ليوناردو الغائب بسبب عدم التسجيل في القائمة الآسيوية.

وبدأ استقلال خوزستان اللقاء ببداية صادمة للجزيرة، حيث سجل هدفاً مفاجئاً في الدقيقة الأولى عن طريق لاعبه نونج بعد تمريرة بينية من حسن سعيد داخل منطقة الجزاء استقبلها محترف الفريق الإيراني وسددها أرضية على يسار حارس فخر أبوظبي خالد السناني ليعلن عن هدف مبكر للغاية قبل مرور دقيقة واحدة على انطلاقة اللقاء.

وعقب الهدف حاول الجزيرة الرد سريعاً، وتوغل البرازيلي ألميدا داخل منطقة الجزاء وراوغ أكثر من لاعب، ثم مرر داخل حدود الستة أمتار أبعدها الدفاع الإيراني قبل أن تصل إلى أحمد العطاس في الدقيقة الثالثة.