التناقض في هجوم ترامب على الإعلام

كالوم بورشرز*

خلال مؤتمر العمل السياسي للمحافظين الذي عقد يوم الجمعة الماضي، اتهم الرئيس دونالد ترامب وسائل الإعلام بأنها تنشر أكاذيب على نطاق واسع، زاعماً بلا دليل أنها «تختلق المصادر، وتستخدم مصادر لا تتم تسميتها». وقد وجه ترامب هذه التهمة للإعلام من قبل. وعلى رغم ذلك، فهي تتنافى تماماً مع تأكيداته، في أوقات أخرى (أو في اليوم نفسه)، بأن مسؤولين في الاستخبارات الأميركية يقومون بتسريب معلومات سرية للصحفيين، وأنه يجب العثور عليهم.

وفي صباح يوم الجمعة أيضاً، قال في تغريدة له على تويتر: «إن مكتب التحقيقات الفيدرالي عاجز تماماً عن وقف مسربي معلومات الأمن القومي الذين اخترقوا حكومتنا منذ فترة طويلة، بل إنهم عاجزون عن العثور على من يسربون المعلومات من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه».

ما هذا؟ هل مصادر الاستخبارات المجهولة التي ورد ذكرها في تقارير لوسائل إعلام مثل «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» و«سي إن إن» وغيرها هي من اختراع صحفيين «غير شرفاء»؟ أم أنهم أناس حقيقيون يقدمون معلومات حقيقية، فمن الذي يجب إيقافه إذن؟

إن بعضاً من مزاعم الرئيس هنا لا يمكن أن يكون صحيحاً. ويبدو واضحاً ما الذي يصدقه ترامب في الواقع. فهو يتحدث ويغرد في أحيان كثيرة عن منع التسريبات التي تسبب ذعراً حقيقياً له هو بالذات. وبعد استقالة مايكل فلين من منصب مستشار الأمن القومي، في أعقاب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» بناء على معلومات تم تسريبها، قال ترامب دون تردد: «إن أموراً يتم تسريبها. إن هذا عمل إجرامي، وهو مستمر منذ فترة طويلة. من قبلي. لكنه يحدث الآن في الواقع»!

وبطبيعة الحال، فإن ترامب لم يكن ليطالب (أو يتلقى) استقالة فلين لو كانت المصادر التي تحدثت إلى «واشنطن بوست» مختلقة. فهذا أمر يتحدى المنطق، ومع ذلك، فقد ذكر ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي للمحافظين أنها كانت كذلك بالفعل. وقد استشهدت «واشنطن بوست» بـ«تسعة مسؤولين سابقين وحاليين» عندما ذكرت أن فلين ناقش سراً العقوبات الأميركية ضد روسيا مع السفير الروسي في الولايات المتحدة خلال الشهر الذي سبق تولي ترامب منصبه، بعكس ما ذكره مسؤولو الإدارة علناً.