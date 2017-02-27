فضيحة «الجبهة الوطنية» الفرنسية

هنري فاريل* وأبراهام نيومان**

يخضع المساعد السياسي الرئيسي لمارين لوبن، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا، والمرشحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حالياً للتحقيق. ووفقاً لتفاصيل القضية، فإن زعيمة الجبهة الوطنية أنفقت مساعدات مالية قدمها البرلمان الأوروبي على حارسها الخاص ومساعدها السياسي.

وربما يبدو هذا غريباً. فالجبهة الوطنية، مثل سائر الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، معادية للغاية للاتحاد الأوروبي، فلماذا إذن تكون لديها القدرة على استخدام موارد الاتحاد الأوروبي لأغراضها الخاصة؟

وعادة ما يكره الشعبويون من التيار اليميني مثل الجبهة الوطنية، الاتحاد الأوروبي. وهم ينادون بإحداث تغييرات جذرية في الاتحاد، أو الانسحاب التام منه. ومع ذلك، من دون دعم الاتحاد الأوروبي، فإن صوتهم سيكون بالتأكيد أضعف بكثير في السياسة الوطنية في بلدانهم. والعديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة تعتمد على أوروبا، سواء بالنسبة للأموال أو المناصب المنتخبة.

وأول شيء تقدمه أوروبا لأحزاب اليمين المتطرف هو فرصة انتخابها. وغالباً ما تمضي هذه الأحزاب وقتاً عصيباً قبل أن تباشر العمل السياسي بنشاط. وهي ليست جزءاً من التيار السياسي الرئيس، ما يعني أنه ربما تنتهي بها الحال بالفشل. ومن غير المرجح أن يصوت الناس لهذه الأحزاب، حتى وإنْ اتفقوا مع بعض مواقفها، لأنهم لا يعرفون الكثير عنها، وربما يعتقدون أن هذه الأحزاب ليست فرصة حقيقية للنجاح.

وقد عززت انتخابات البرلمان الأوروبي بعض أحزاب اليمين المتطرف مثل الجبهة الوطنية وحزب الاستقلال في المملكة المتحدة. ولا يأخذ الناخبون الأوروبيون انتخابات البرلمان الأوروبي عادة على محمل الجد، بل يعاملونها كما لو كانت «انتخابات من الدرجة الثانية»، كما يصفها بعض علماء السياسة. وهذا يعني أن الناخبين يكونون أكثر استعداداً لاستخدام أصواتهم في البرلمان الأوروبي للاحتجاج على الحكومة والتيار السياسي الرئيس، ما يجعلهم أكثر ترجيحاً للتصويت للأحزاب الهامشية، وبالتالي إعطاء هذه الأحزاب مصداقية أكبر. وعندما فازت الجبهة الوطنية بثلث المقاعد في انتخابات البرلمان الأوروبي في عام 2014، أحدث هذا موجة من الصدمة في فرنسا وأوروبا كلها.