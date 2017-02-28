3 شعراء بانتظار نتيجة تصويت جمهور «أمير الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)
تقام مساء اليوم الثلاثاء الحلقة الثانية من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه السابع، والتي ستشهد في بدايتها الإعلان عن تأهل شاعرين للمرحلة الثانية لينضما للشاعر المصري حسن عامر، الذي تأهل في الحلقة الأولى بأعلى درجات لجنة التحكيم.
فيما ينتظر كل من الشاعر ناصر الغساني، من سلطنة عُمان، الشاعرة آلاء القطراوي من فلسطين، والشاعرة لطيفة الحساني من الجزائر، نتيجة تصويت الجمهور على مدى أسبوع، لتتم إضافتها لدرجات لجنة التحكيم.
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وتتكون المرحلة الثانية من ثلاث حلقات، يتنافس فيها خمسة عشر شاعراً، يتأهل منهم ستة فقط، في كل حلقة يتأهل شاعر واحد عن طريق اللجنة، وآخر يؤهله الجمهور بعد أسبوع عبر التصويت.
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وأوضح الشاعر حسن عامر الذي تأهل بدرجات لجنة التحكيم عن الحلقة الأولى بقصيدة «فيما رواه النيل»، أنّه كان متابعاً لمواسم أمير الشعراء منذ انطلاقته الأولى، وكان معجباً بهذه المسابقة التي أعطت روحاً جديدة للشعر العربي الفصيح، وكان يترقب الفرصة للوصول إلى منبر مسرح شاطئ الراحة، بعد أن اعتكف فترة على نصوصه التي كان يعدها للاشتراك بالحدث العربي الكبير.
وعبر حسن عن سعادته لاشتراكه ووجوده في الحلقة الأولى، بعد أن صدق توقعه بأنه سيكون من الشعراء العشرين المؤهلين للاشتراك في المسابقة، كما أبدى سعادته لالتفاف أبناء الوطن حوله، الأمر الذي حمله مسؤولية كبيرة على كاهله، وأمانة في عنقه تجاه وطنه الذي استوحى شعره من تربته ومن مائه.