تجليات التراث الثقافي في كتابات سلطان القاسمي

الشارقة (الاتحاد)
نظّم معهد الشارقة للتراث، صباح أمس، بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة، ندوة بعنوان «تجليات التراث الثقافي في كتابات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة»، وتهدف الندوة إلى تسليط الضوء على الظواهر والعلامات التراثية في مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة المعنية بهذا الجانب الإنساني الحيوي والمتحرك في حقول الوعي التراكمي والذاكرة الجمعية.
توزعت الندوة على جلستين، تناولت الأولى الأطر العامة للتراث الثقافي في مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة، بينما ناقشت الجلسة الثانية مظاهر تجليات التراث في كتابات سموه، أدار الجلسة الأولى الدكتور صالح هويدي، وشارك فيها كل من عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، والكاتب والباحث ماجد أبوشليبي، والدكتور يوسف عايدابي، وقدم الجلسة الثانية الدكتور منّي عبدالقادر رئيس قسم الشؤون الثقافية بمعهد الشارقة للتراث، وشارك فيها كل من الباحث الدكتور سعيد الحداد، والشاعر والباحث الدكتور منصور جاسم الشامسي، والناقد الدكتور صالح هويدي.
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بدوره، أشار أبو شليبي إلى أحد المؤلفات المهمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، وهو كتاب: «تحت راية الاحتلال» الذي يروي قصة نشوء إمارة الشارقة، مع ذكر تفاصيل مهمة حول سكان الشارقة في تلك العهود المبكرة، مستعيداً أسماء الأحياء التي ضمت هؤلاء الأهالي، وأكد أبو شليبي أن صاحب السمو حاكم الشارقة كان ينظر للتراث من خلال مؤلفاته العديدة، على أنه المكون الأساسي للكينونة الجمعية وللهوية الثقافية، واعتمد على تلك المعلومات القديمة كمؤشرات لخطة التنمية والبناء في الشارقة المعاصرة.
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وفي الجلسة الثانية، تناول الدكتور منصور الشامسي مكونات التفكير الإبداعي لصاحب السمو حاكم الشارقة من خلال تلمس سموه جوانب تراثية وثقافية راكزة، والانطلاق منها كقاعدة فكر وعمل مستقبلي.
واختتم الدكتور صالح الهويدي الجلسة بعرض نصوص لصاحب السمو حاكم الشارقة، متحدثاً فيها عن العادات والتقاليد الخاصة بالشعب الإماراتي. فالتراث الثقافي في كتابات صاحب السمو حاكم الشارقة، كما أشار هويدي، هو مشروع تنموي للإنسان الإماراتي والعربي، ومشروع نهضوي، وليس فقط الكتابات وإنما الأحاديث والمبادرات، والأنشطة الثقافية، وخصوصية وعي صاحب السمو حاكم الشارقة في جعل الشارقة حاضرة على جانب مشعّ من التميز والخصوصية.