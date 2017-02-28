اختتام مهرجان نواكشوط للشعر العربي

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت ليلة الأمس الأول الأحد فعاليات الدورة الثانية لمهرجان نواكشوط للشعر العربي، الذي نظمه بيت الشعر في نواكشوط بموريتانيا، وشهد فعاليات ثقافية متعددة على مدى ثلاثة أيام.

وأشاد الدكتور عبد الله السيد مدير بيت الشعر في نواكشوط بالمشروع الثقافي الكبير، الذي يرعاه معنوياً ومادياً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مضيفاً أن مبادرة سموه بافتتاح بيوت الشعر في الوطن العربي جاءت ضمن سياق مشروع سموه لدعم الشعراء العرب والمثقفين بصفة عامة، واهتماماً بالعطاء الإبداعي الذي يشكل رافعة قوية نحو التواصل وتبادل التجارب والرقي بالكلمة الشعرية العربية.

وأكد الدكتور ولد السيد أن اختتام فعاليات المهرجان، لا يشكل نهاية الحراك الثقافي لأن هناك انطلاقة جديدة وموسماً ثقافياً متجدداً سيكون حافلاً بالأنشطة لتخدم الأهداف التي يسهر بيت الشعر - نواكشوط على تنفيذها.

وجرت وقائع حفل الاختتام بحضور نخبة أدبية كبيرة وجمهور غفير، غصت به قاعتا الأنشطة في بيت الشعر.