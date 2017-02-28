انطلاق تدريبات «ورشة الإمارات المسرحية»

إيمان محمد (أبوظبي)

بدأت أمس في المختبر الإبداعي التابع لشركة «توفور54» ورشة الإمارات المسرحية، التي ينظمها «مهرجان أبوظبي2017 « في دورته الرابعة عشرة، والتي تمتد لثلاثة أسابيع، ويشارك بها 33 مشاركاً من مختلف الجنسيات العربية.

ويشرف على الدورة، التي تنظم للعام الثاني على التوالي، الدكتور حبيب غلوم العطار مدير إدارة الأنشطة الثقافية والمجتمعية في وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، والمخرج المسرحي محمود أبوالعباس، وعبير وكيل الخبيرة في الأداء المسرحي.

وأوضح العطار في الجلسة الافتتاحية للورشة أن التعاون المؤسسي لصقل المواهب وتنميتها أمر مهم لتطوير الحركة الفنية والمسرحية، فقد سبق له التعاون مع مهرجان أبوظبي لتنظيم ورشة العام الماضي تحت إشراف الفنانين مرعي الحليان وإبراهيم سالم، وقال «منذ ذلك الوقت سعدت بمشاهدة العديد ممن شاركوا في الورشة في أعمال تلفزيونية ووقفوا على المسرح وخلف الكاميرات السينمائية».

واعتبر أن تقديم دورة متخصصة مجاناً أمر غير متاح في العادة، غير أن المسؤولية المجتمعية تجاه المواهب الصاعدة جعلت هذا الأمر ممكناً هنا، غير أن الورشة لن تمنح للمشاركين شهادة ممثل بل شهادة مشاركة فقط، إذ سيقدم محمود أبو العباس تطبيقات عملية لفنيات التمثيل والتعبير على المسرح لمدة أسبوع، يليه أسبوع آخر تقدم فيه عبير وكيل تطبيقات عملية عن التعبير الحركي، بينما سيقود الدكتور جبيب غلوم المجموعة في الأسبوع الثالث لتدريبهم على الإلقاء وسلامة النطق والتعبير.

وأضاف العطار أن الورشة لن تقدم عرضاً مسرحياً في نهاية الدورة، بل ستركز على تدريبات مختلفة على فنون التمثيل والأداء، حتى لا ينشغل المشرفون على الورشة في تقديم بروفات مسرحية دون التركيز على تطور المشاركين.