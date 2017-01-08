«أراضي دبي» تختتم مشاركتها الناجحة في معرض مومباي

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها الناجحة في معرض دبي العقاري الذي افتتحه الدكتور أحمد البناي، سفير دولة الإمارات العربية لدى الهند. وأقيم المعرض في مجمع باندرا كورلا بمدينة مومباي الهندية على مدى ثلاثة أيام وسط إقبال كبير على منصات المطورين المشاركين بعد استقبالهم ما يزيد على 4 آلاف زائر من المستثمرين المهتمين بالسوق العقاري في دبي.

واستحوذت منصة دائرة الأراضي والأملاك على إقبال كبير من الزوار الذين أبدوا حماسة واضحة للتعرف إلى الفرص الاستثمارية في دبي، والقوانين الاستثمارية واللوائح التنظيمية للسوق المحلي.

وتجاوزت القيمة الإجمالية للاستثمارات التي تم تسجيلها في دورة هذا العام من المعرض 100 مليون درهم، في حين بلغ عدد الطلبات الاستثمارية تحت الإجراء 150 عقداً، بينما أظهرت قواعد البيانات للمستثمرين المهتمين وجود ما يزيد على 1200 شخص أعربوا عن استعدادهم لدراسة الفرص التي يتيحها السوق العقاري في دبي.

وقالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيس مركز تشجيع الاستثمار العقاري: «لطالما كانت عقارات دبي محط اهتمام أعداد متزايدة من المستثمرين الهنود، ويظهر ذلك بجلاء في استحواذهم على المركز الأول على قائمة المستثمرين الأجانب في كل عام. ويعزى الفضل في ذلك إلى إدراكهم للفرص الكثيرة التي يوفرها سوقنا العقاري لهم، حيث يرون فيه وجهة مثالية وبيئة آمنة».

وشهد المعرض أيضاً تنظيم ندوات تعريفية تم خلالها التركيز على العديد من المواضيع، بما في ذلك فوائد ومزايا الاستثمار في دبي للمشترين الهنود، والأطر القانونية والتنظيمية في الإمارات، والسبل الناجحة لزيادة العوائد الاستثمارية. وشارك ممثلو دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالندوات، حيث أثروا النقاشات من خلال التعريف بالمناخ الاستثماري، وتسليط الضوء على جوانب القوة التي يتمتع بها هذا السوق».

وأضافت راشد «أسهمت مشاركتنا في إنجاح المعرض الذي استقطب كبار المطورين والوسطاء العقاريين في دبي، حيث تم إبراز المكانة المرموقة التي يتمتع بها سوق دبي العقاري، والفرص المتنوعة التي يوفرها، مع التأكيد على الأهمية العالمية المتنامية للإمارة كواحدة من أهم وجهات الاستثمار العقاري على مستوى العالم. ولاقت مبادرتنا وتطبيقاتنا استحسان الزوار، ومن أهمها الخارطة الاستثمارية التي تتيح لهم الاطلاع المتواصل على الفرص الاستثمارية».

يشار إلى أن مشاركة الدائرة في المعرض تأتي ضمن سلسلة الفعاليات الناجحة في إطار مبادرة ترويج (تجمع المطورين العقاريين) التي أطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في شهر مايو 2013، من أجل الترويج لبيئة الإمارة العقارية، وتقوية وتعزيز التواصل بين كل الأطراف العقارية، عن طريق التركيز على المنتجات والمشاريع العقارية بإمارة دبي، والمبادرات التي يطرحها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري.