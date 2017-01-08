«إيجل هيلز» تستكمل تطوير قرية الراحة في العقبة العام الجاري

حوار - يوسف البستنجي

سلمت شركة إيجل هيلز الأردن المرحلة الأولى من الوحدات السكنية في قرية الراحة ضمن مشروع مرسى زايد في العقبة، كما استكملت البحيرة الشاطئية ضمن مشروع سرايا العقبة، ما أضاف 1.5 كيلومتر إلى الواجهة المائية لشواطئ المدينة. وتعمل الشركة على استكمال تطوير كامل قرية الراحة العام الجاري 2017، بحسب علاء البطاينة الرئيس التنفيذي للشركة. وقال البطاينة في لقاء مع «الاتحاد» إن شركة إيجل هيلز الأردن تتبع خطة وإطاراً زمنياً مدروسين بعناية، لكل مشاريعها وأجرت تحسينات وتطويرات على تصميم المخططات. وأضاف أن أية تعديلات تم تنفيذها تستند إلى تقييم مدروس لاحتياجات السوق ومتطلبات العملاء، لإرساء مشاريع تتجاوز توقعاتهم، وأوضح أن أرض الميناء في مدينة العقبة تعتبر مكوناً أساسياً وحيوياً من مشروع مرسى زايد، مؤكداً أن الشركة على تواصل مستمر مع الحكومة الأردنية بهذا الخصوص. وقال «قد نتوصل إلى اتفاق ينص على تسليم جزئي لمنطقة الميناء أو تسليمها على مراحل، ولدى استلامها، سنقوم بمراجعة المخطط الرئيسي للمشروع وتعديله ليتناسب مع احتياجات السوق الحالية.

مراحل الإنجاز

وحول مراحل الإنجاز في منطقة العقبة الخاصة ولاسيما قرية الراحة، وتوقعات الشركة للمراحل المقبلة، ومتى سيبدأ العمل في تلك المراحل والفترة الزمنية المقررة لاستكمالها، أوضح البطاينة أن العمل جارٍ على قدم وساق في كلا مشروعينا في العقبة، المتمثلين في سرايا العقبة وقرية الراحة في مرسى زايد، حيث تركزت جهودنا في 2016 على تحقيق تقدم سريع وملموس فيهما، وهو ما أثمر عن إنجازات مهمة. ففي قرية الراحة، تم إنجاز النادي الاجتماعي الذي يضم مركز مبيعاتنا، فضلاً عن افتتاح نموذجين لوحدتين سكنيتين مؤثثتين بالكامل، وإتمام تطوير عدد من الوحدات السكنية. وتسلم الشركة حالياً المرحلة الأولى من الوحدات السكنية.

ومع أواخر عام 2017، سيتم الانتهاء من تطوير كامل قرية الراحة، بما في ذلك الحديقة التي تمتد على مساحة 13,000 متر مربع في قلب قرية الراحة لتكون متنفساً للمقيمين فيها وضيوفهم. أما في سرايا العقبة فقد تم ملء البحيرة الشاطئية بالمياه مضيفة بذلك 1.5 كم إلى الواجهة المائية لشواطئ العقبة، وهي معلم رئيس في مشروعنا، إضافة إلى افتتاحنا مركز المبيعات و4 نماذج لوحدات سكنية فيه. ونتوقع أن يشهد عام 2017 افتتاح أحد الفنادق الأربعة في سرايا العقبة، وهو فندق المنارة التابع لمجموعة ذا لكشري كوليكشن والمدار من قبل شركة ماريوت إنترناشيونال، ووضع اللمسات النهائية على النادي الشاطئي وعدد من الوحدات السكنية.