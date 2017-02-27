باحثون: أشكال الناس تدل على أسمائهم

القدس (د ب أ)
ذهب باحثون من أكثر من دولة إلى أن الناس يشبهون في الغالب الصورة المرتبطة بأسمائهم.
وأكد فريق من الباحثين الدوليين في دراستهم التي نشرت أمس في مجلة «جورنال أوف برسوناليتي اند سوشيال ساكولوجي» المعنية بأبحاث علم النفس الاجتماعي، أن المشاركين في الدراسة على سبيل التطوع صنفوا الأشخاص المجهولين بالنسبة لهم حسب أسمائهم الصحيحة، بمعدل إصابة مدهش أي أنهم توصلوا لأسمائهم الصحيحة على سبيل التخمين اعتماداً على ما يوحي به أشكالهم.
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وأكد الباحثون أن التصورات النمطية عن الأشخاص هي التي تساعد وفقاً لمبدأ التنبؤ الذي يتحقق ذاتياً على أن يقارب شخص ما في مظهره الخارجي ما يتوقعه الآخرون منه.
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ونجح المتطوعون في اختيار الاسم الصحيح بنسبة أكبر، مما يحدث عادة وفقاً لمبدأ الصدفة، حيث أصابوا الاسم الصحيح في 25 إلى 40% من الحالات.
وأوضح الباحثون أن اختيار الأسماء وفقاً لمبدأ الصدفة لم يكن ليتجاوز نسبة إصابة 20 إلى 25%.