باحثون: أشكال الناس تدل على أسمائهم

القدس (د ب أ)

ذهب باحثون من أكثر من دولة إلى أن الناس يشبهون في الغالب الصورة المرتبطة بأسمائهم.

وأكد فريق من الباحثين الدوليين في دراستهم التي نشرت أمس في مجلة «جورنال أوف برسوناليتي اند سوشيال ساكولوجي» المعنية بأبحاث علم النفس الاجتماعي، أن المشاركين في الدراسة على سبيل التطوع صنفوا الأشخاص المجهولين بالنسبة لهم حسب أسمائهم الصحيحة، بمعدل إصابة مدهش أي أنهم توصلوا لأسمائهم الصحيحة على سبيل التخمين اعتماداً على ما يوحي به أشكالهم.

كما أوضح الباحثون أنه من الممكن أيضاً إعداد برامج حاسوبية قادرة على التنبؤ بأسماء الأشخاص اعتماداً على أشكالهم.

وأكد الباحثون أن التصورات النمطية عن الأشخاص هي التي تساعد وفقاً لمبدأ التنبؤ الذي يتحقق ذاتياً على أن يقارب شخص ما في مظهره الخارجي ما يتوقعه الآخرون منه.

وتركزت الدراسة على ما إذا كان اسم الإنسان يؤثر على مظهره، وأجرى الباحثون العديد من التجارب لمعرفة الإجابة عن هذا السؤال، حيث وضعوا صوراً أمام مئات من المتطوعين، وطلبوا منهم اختيار اسم لهؤلاء من بين أربعة إلى خمسة أسماء.

ونجح المتطوعون في اختيار الاسم الصحيح بنسبة أكبر، مما يحدث عادة وفقاً لمبدأ الصدفة، حيث أصابوا الاسم الصحيح في 25 إلى 40% من الحالات.

وأوضح الباحثون أن اختيار الأسماء وفقاً لمبدأ الصدفة لم يكن ليتجاوز نسبة إصابة 20 إلى 25%.