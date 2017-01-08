تذبذب أسعار المواد الخام تحد للصنـاعـة الوطنيـة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تشكل زيادة أسعار المواد الخام المستوردة مشكلة تهدد الصناعة الوطنية وتضعف من تنافسيتها سواء في السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية، حسب خبراء ومصنعين في الدولة.

ويسعى عدد من المشاريع الصناعية الوطنية في الدولة نحو تكوين كيانات محلية تستهدف استيراد المواد الخام المستخدمة في الصناعة بشكل جماعي لتقليل كلفة التوريد ورفع القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني في الأسواق العالمية.

وتشكل المواد الخام الصناعية حالياً نسبة 65٪ من السعر النهائي للمنتج الصناعي خصوصاً تلك الصناعات التي تستخدم الخامات المحلية والخليجية ضمن مكونات الصناعة. وآثار تذبذب أسعار الخامات الصناعية في الأسواق العالمية جدلاً واسعاً في أوساط المنشآت الصناعية الوطنية نظراً لما تمثله الخامات من قدرة المنتج الصناعي التنافسية في الأسواق المحلية والتصديرية على السواء.

وقال صناعيون ومديرو شركات صناعية عاملة في الدولة لـ«الاتحاد» إن الاستيراد الجماعي للمواد الخام المستخدمة في الصناعة الوطنية سيعمل على تقليل كلفة الاستيراد بما يوازي 10٪.