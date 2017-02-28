ريال «الصدارة» يعزف بجدارة لدغة «البرغوث» تنقذ أحلام البارسا.. وأتلتيكو «خارج السباق»

محمد حامد (دبي)

«عودة بطل» للريال، و«المنقذ دائماً» هو ميسي، أما أتلتيكو مدريد فإنه «خارج السباق»، هذه هي محصلة الجولة الـ24 من الدوري الإسباني، وهي واحدة من أكثر الجولات إثارة في الليجا، فقد كان الريال متأخراً بهدفين أمام فياريال، ولكنه عاد في 20 دقيقة ليحقق الفوز بثلاثية لهدفين، ويستعيد صدارة الليجا، وفي المقابل أوشك أتلتيكو مدريد أن يفرض التعادل على البارسا، إلا أن المنقذ ليونيل ميسي خطف هدف الفوز في توقيت قاتل لمصلحة الفريق الكتالوني، وهي النتيجة التي أطاحت بأمل فريق سيميوني في المنافسة على لقب الدوري.

وموقعة فياريال والريال جاءت حافلة بالإثارة، فقد أسفرت في نهاية المطاف عن تصدر الفريق الملكي لجدول الترتيب برصيد 55 نقطة من 23 مباراة، فيما يستقر البارسا ثانياً برصيد 54 نقطة من 24 مباراة، وبنفس عدد المباريات يحتل إشبيلية المركز الثالث برصيد 52 نقطة، ويبتعد أتلتيكو مدريد ليحل رابعاً برصيد 45 نقطة، وتصبح مهمته صعبة في العودة من جديد للمنافسة على اللقب.

وريال مدريد حقق عدة أرقام مهمة بعيداً عن استعادة الصدارة، فقد عادل رقم الغريم التاريخي برشلونة، وسجل أهدافاً في 44 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي كان يملكه الفريق الكتالوني منذ أربعينيات القرن الماضي، كما رفع العملاق المدريدي رصيده إلى 17 هدفاً من ضربات الرأس، ليصبح الأفضل في هذا الجانب في أقوى 5 دوريات بالقارة العجوز خلال الموسم الجاري.

أما كريستيانو رونالدو فقد ابتعد بفارق كبير عن أقرب الملاحقين له من النجوم الذين يسجلون أهدافاً من ركلات الجزاء، وأصبح في رصيده 57 هدفاً في الليجا من ركلات جزاء، وبفارق 21 ركلة عن أقرب المنافسين له على مدار 8 مواسم، أي منذ أن انتقل إلى صفوف الريال في موسم 2009 - 2010، وفي الوقت الذي يفخر عشاق الريال بقدرة رونالدو على التسجيل من ضربات الجزاء التي تحسم بعض المباريات، فإن جماهير الأندية المنافسة يقللون من أهمية الأهداف التي يسجلها رونالدو من ركلات جزاء.