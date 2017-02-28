الشعب والشارقة.. «قصة حزينة» في «المدينة الباسمة»!

أسامة أحمد (الشارقة)

عندما تكون كبيراً، وذائع الصيت، من الصعب أن يتقبل أحد أي تراجع أو تدن في النتائج، ولن يكون مقبولاً بأي حال من الأحوال أن يصل التدهور إلى مداه، خاصة إذا كان الأمر يرتبط بالعملاقين الشارقة والشعب.

تبدلت الأحوال، وتحولت الإنجازات والنجاحات إلى معاناة مستمرة.. وسنوات من الإخفاق، الأمر الذي أصاب جماهير الناديين بـ «غصة» في القلب، والعيش في «دائرة الحزن» بـ «مدينة باسمة»، هذه هي حال الشارقة «ملك الكأس»، الذي تساوى معه الأهلي في عدد الألقاب، وكذلك حال الشعب صاحب «الصولات والجولات».

إلى أين يسير الفريقان؟ لا أحد يستطيع أن يتوقع، تارة ينتفض أحدهما ويقدم أداءً رائعاً، ثم يخمد ليدور في «فلك الإخفاق» و«الإحباط».

سنوات طويلة لم يظهر «الملك» و«الكوماندوز» على مسرح التتويج، تعاقبت الإدارات، وتغير المدربون، وتبدل اللاعبون، والحال «محلك سر»، حتى أصبح الفريقان خارج دائرة الضوء، ويغوصان في «نفق عميق»، ذهب بالشعب إلى «الهواة»، وهو حالياً بعيد عن سباق العودة إلى «الأضواء»، ولا أحد يعرف مصير الشارقة في دوري الخليج العربي.