فوزنياكي تدفع ضريبة نحس «الفريق المفضل»

دبي (الاتحاد)

رغم خسارتها النهائي في ظل غياب الشقيقتين سيرينا وفينوس ويليامز عن البطولة، نجحت الدنماركية كارولين فوزنياكي أن تحظى بأكبر اهتمام من الجمهور ووسائل الإعلام خلال مشاركتها في الحدث، وذلك نظرا لشخصيتها المميزة داخل وخارج الملعب التي جعلتها محور المتابعة سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الأخبار.

وفيما تعتبر كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم، وجذبت العديد من الجماهير والعشاق الذين هم غالبيتهم من الذكور، لكنه يبدو أن تزايد الاهتمام النسائي بها شمل لاعبات التنس المحترفات اللواتي على ما يبدو سحرتهن هذه الرياضة ذات الاهتمام الأكبر مقارنة بالرياضات الفردية، وكشفت العديد من اللاعبات عن ميولهن التشجيعية، وفي مقدمتهن الدنماركية كارولين فوزنياكي، التي تعشق ليفربول الإنجليزي، وسبق لها حضور مباريات لهم في ملعبهم «الأنفيلد»، كما قامت مرة بالتدريبات وهي ترتدي قميص لاعبها المفضل الإنجليزي ستيفن جيرارد أسطورة الفريق الذي أعلن اعتزاله مؤخرا، فيما سبق لها أن عبرت عن حزنها حينما رحل اللاعب لصفوف جالاكسي الأميركي في الفترة الأخيرة في مسيرته.

لكن يبدو أن فوزنياكي تدفع ضريبة النحس الذي يطارد فريقها المفضل في كرة القدم، حيث خسر ليفربول الموسم الماضي بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، نهائي كأس الرابطة الإنجليزي، ونهائي مسابقة الدوري الأوروبي، فيما خسرت فوزنياكي نهائي بطولة الدوحة وبطولة دبي في ظرف أسبوعين متتاليين!.

ولم تقتصر الشعبية المتزايدة للنجمة الدنماركية بمتابعتها لكرة القدم فقط، حيث تمارس نشاطات رياضية متنوعة للحفاظ على لياقتها، ومنها المشاركة كعداءة في ماراثون نيويورك الذي نجحت بإنهائه في فترة زمنية بلغت 3 ساعات و26 دقيقة و33 ثانية، وتحدثت حول تلك التجربة، وقالت: لم يسبق لي تجربة أمر مماثل كهذا على صعيد القوة البدنية والتحمل، كلما تواجدت في أرضية ملعب التنس أدرك ماذا ينتظرني، لكن في الماراثون الأمر كان مختلفا كليا ورغم ذلك نجحت بإنهاء السباق كاملا، يجب دائما تجربة أكبر قدر ممكن من الألعاب الرياضية.

ويأتي تعلق فوزنياكي بالرياضة كونها تنحدر من عائلة رياضية، حيث كان والدها بيوتر الذي يتولى تدريبها أيضا منذ سن الـ14، لاعبا لكرة القدم وصل إلى الدنمارك قادما من بولندا، فيما كانت والدتها لاعبة في المنتخب البولندي لكرة الطائرة، فيما لعب أخوها الأكبر باتريك كرة القدم في عدة أندية دنماركية.