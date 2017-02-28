كولشرايبر يصطاد المصنف الثامن بـ «الخبرة»

مراد المصري (دبي)

تفوق الألماني فيليب كولشرايبر المصنف 32 عالمياً، على اللوكسمبورجي جيليس موللر، المصنف الثامن في البطولة و27 عالميا، بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4 و7-6، وذلك أمس في انطلاق الدور الأول للنسخة الـ25 لبطولة سوق دبي الحرة للتنس للرجال، التي تقام على ملاعب سوق دبي الحرة حتى يوم السبت المقبل.

ونجح الألماني البالغ من العمر 32 عاما، من اصطياد منافسه بالخبرة، حيث يمتلك كولشرايبر العديد من المشاركات منذ سنوات طويلة في بطولة دبي.

من جانبه، تمكن الإسباني مارسيل جرانوليرس المصنف 36 عالميا، من بلوغ الدور الثاني بعد الفوز على التشيكي جيري فيسيلي المصنف 55 عالميا، بنتيجة 6-3 و6-2.

وودع لاعبنا عمر بهروزيان منافسات فئة الزوجي بعد الخسارة رفقة زميله الإيراني أميرفالا مادانشي أمام الثنائي الفنلندي هنري كونتينين المصنف الخامس عالميا في الزوجي والأسترالي جون بييرس المصنف السادس عالميا في الزوجي، بواقع مجموعتين دون رد، بنتيجة 6-1 و6-1، في مباراة استغرقت أقل من 37 دقيقة.