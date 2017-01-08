دبي (الاتحاد)

وقعت الخليج للملاحة القابضة وشركة بوليمار التركية القابضة اتفاقية لإنشاء شراكة عالمية استراتيجية في مجال أعمال الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية، لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية لدعم مجموعة واسعة من عملائها، من ناقلات النفط والغاز والسفن البحرية وسفن الخطوط الملاحية المنتظمة والحاويات وناقلات البضائع السائبة والبحرية والسفن السياحية واليخوت والمنشآت البحرية.

ومن خلال هذه الشراكة ستتمكن الخليج للملاحة القابضة من توسيع نطاق أعمالها لتصبح قادرة على خدمة سفن عملائها في معظم الموانئ التجارية المهمة في العالم وعلى مدار الساعة إضافة إلى موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشمل هذه الأعمال جميع خدمات الوكالات البحرية وخدمات السفن والمنتجات البحرية. وبموجب هذه الشراكة سينمو أسطول الوكالة البحرية لشركه الخليج للملاحة القابضة من (4) سفن خدماتية وتطقيم ودعم العمليات البحرية إلى (10) سفن بقيمة 3 ملايين دولار لكل سفينة، ويتوقع أن يكون الدخل السنوي لهذه الشراكة نحو 27 مليون دولار.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة في المقر الرئيسي لمجموعة «الخليج للملاحة القابضة» في دبي، بين «جلف نفيقيشن ماريتايم»، التابعة لمجموعة الخليج للملاحة القابضة وشركة «بوليمار التركية القابضة». ووقع الاتفاقية خميس جمعة بوعميم عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «الخليج للملاحة القابضة» ووأيدن الأفتان رئيس بوليمار التركية القابضة وأكاشي لإدارة السفن في اليونان.

وستكون الشركة الجديدة الوليدة من هذه الشراكة شركة فرعية مملوكة وتابعة لمجموعة الخليج للملاحة القابضة، وستتخذ من دبي مقراً رئيساً لها بداية من الشهر الجاري. يذكر أن شركة بوليمار التركية القابضة شركة عالمية متخصصة في تقديم خدمات الشحن عالية الجودة لعدد كبير من منظمات الشحن الدولية منذ عام 1996، وقد عملت خلال سنوات عديدة على توسيع علاقاتها من خلال بناء علاقات تجارية قوية مع سلطات الموانئ، غرف النقل البحري، أحواض بناء السفن المحلية، وورش العمل المحلية ونتاجاً لذلك استطاعت بوليمار التركية القابضة أن تكون قادرة على تقديم خدمات عالية الجودة من حيث التكلفة والإنتاجية والخدمات المتميزة لعملائها، وتمتلك الخبرة المتميزة خاصة في خدمات وكالات السفن، وهي بمثابة الوكيل الحصري لشركات إدارة السفن ذات الشهرة العالمية، وتمتلك فروعاً في تركيا وبلغاريا واليونان وتمتد خدماتها إلى موانئ إسطنبول، وتوزلا، ويالوفا، وكاناكالي، وبيراوس، وبورغاس، والسويس، وجبل طارق، ونوفورسيسك.