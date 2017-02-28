اتحاد اليد يرفض طلب الشارقة بإعادة «لقاء النصر»

رضا سليم (دبي)

رفضت لجنة المسابقات باتحاد اليد، الاحتجاج الذي تقدمت به إدارة نادي الشارقة بشأن إعادة مباراة فريقها أمام النصر في الجولة الماضية من دوري أقوياء اليد، والتي فاز بها النصر 33-28، والمطالبة بإعادة المباراة لوجود خطأ فني، وسيقوم الاتحاد بمخاطبة النادي بالقرار الرسمي.

جاء رفض الاحتجاج خلال اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد بمقره، مساء أمس الأول في حضور جميع أعضاء اللجنة، وكان موضوع احتجاج الشارقة هو المحور الرئيسي في الاجتماع وتم مناقشته من جميع الجوانب الفنية وكان قرار الأعضاء الخمسة بالإجماع بقبول الاحتجاج شكلاً ورفضه مضموناً.

كانت مباراة الشارقة والنصر قد شهدت قرار الحكام بإخراج لاعب واحد من النصر لمدة 4 دقائق مقابل عقوبة سعيد محمد المدرب المساعد لفريق النصر والبطاقة الحمراء للإداري عبدالكريم محمد، وهو ما اعتبره الشارقة خطأ فنياً يستوجب إعادة المباراة، وقامت إدارة الملك الشرقاوي باللجوء، لعدة استشارات داخلية وخارجية، منها على المستوى القاري والدولي قبل أن تتقدم بالاحتجاج.

وأكد داود مليح رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد أن اللجنة ناقشت طلب الشارقة الذي تقدم به للاتحاد وتم تحويله إلى اللجنة إلا أننا قبلنا الاحتجاج شكلا ورفضناه مضموناً بعد الاطلاع على اللوائح والقوانين وليس هناك بند يجيز إعادة المباراة نظراً لأن الحكم منح لاعب 4 دقائق كعقوبة بدلاً من لاعبين من وجهة نظر نادي الشارقة الذي نكن له كل الاحترام ونقدر الدور الكبير الذي يلعبه في خدمة اللعبة في كل المراحل السنية والفريق الأول.