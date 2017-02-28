الجولة الرابعة لمونديال «أم الإمارات» في هيوستون

عصام السيد (سانت مورتيز)

يشهد مضمار سام هيوستون بولاية تكساس بأميركا، الجولة الرابعة لبطولة مونديال (أم الإمارات) التي ستقام 4 مارس المقبل، تليها الجولة الخامسة 17 مارس بمضمار نادي راشد بالبحرين، وتشمل بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات 14 جولة، فيما تقام النهائيات بأبوظبي نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، ويتضمن كأس زايد، وبطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات، وبطولة «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، وكأس مزرعة الوثبة ستد، وجوائز دارلي التقديرية لـ «أم الإمارات» بهوليوود، والمؤتمر العالمي لخيول السباق «المغرب 2017»، وكأس مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للقدرة، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لفرق السيدات للقدرة.

وكانت اللجنة المنظمة للحفل الثالث لسباقات العشب الأبيض (وايت تيرف) في سانت مورتيز قد ألغت السباقات التي تقام على البحيرة المتجمدة التي يتراوح عمقها بين 150 إلى 200 متر فيما يصل عمق الجليد إلى 60 سنتيمتراً، بسبب حالة المضمار وحادث تصادم للخيول في الشوط الأول.

وأسفر الحادث عن تشقق في طبقة الجليد، وتقرر إلغاء السباقات لضمان سلامة الفرسان والخيول الذي حضره أكثر من 10 آلاف متفرج.