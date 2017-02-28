بطولة فزّاع الدولية لرفعات القوة الأردني حمادة يبصم بـ «العربي» على «الذهب»



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017 دبي (الاتحاد) فاز الأردني عمر سامي حمادة بالميدالية الذهبية الأولى في وزن 49 كلج للرجال، ليمنح افتتاح النسخة الثامنة لبطولة فزاّع الدولية الثامنة لرفعات القوة- كأس العالم- دبي 2017، النكهة العربية، وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها ويحتضن منافساتها نادي دبي للمعاقين بمشاركة 194 لاعباً من 33 دولة. وجاءت الميدالية الذهبية الأولى في البطولة بنكهة عربية. وحاز الهندي فرمان باشا على الميدالية الفضية، وحقق الميدالية البرونزية المجري نادور تنكل. وحقق حمادة أفضل الأرقام برفعه 162 كلج، وذلك في المحاولة الأولى، وشهدت هذه الفئة مشاركة رياضيين من عدة دول منها أوكرانيا ومصر والصين وكازاخستان واليابان وأرمينيا والسعودية. وتم منح ميدالية تكريمية لأفضل لاعب ناشئ في هذه الفئة، وهو الكازاخستاني زخار بويموف الذي رفع 70 كلج. ... المزيد