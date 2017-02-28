منتخبنا ينتزع ذهبية «البندقية 50 متراً»

الاتحاد (العين)

انتزع منتخبنا الميدالية الذهبية لمسابقة البندقية لمسافة 50 متراً في بطولة كأس العالم لرماية المعاقين المقامة تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وتشرف على تنظيمها مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة ممثلة في نادي العين للمعاقين، ونال المنتخب الفرنسي الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للمنتخب التايلاندي.

وفي منافسات البندقية 50 متراً للأفراد مختلط، فاز السلوفاكي فادوفيكوفا بالميدالية الذهبية وحصلت البريطانية هيلتروب ناتاسشا على الميدالية الفضية، فيما حققت الألمانية زابيلي أنتون الميدالية البرونزية، وأسفرت منافسات رماية المسدس 50 متراً عن فوز البولندية سوينسكل زيمون بالميدالية الذهبية ونالت الأوكرانية دينيسيوك أولكسي الميدالية الفضية، وحصلت البرازيلية روسنثال جيرالدو على الميدالية البرونزية.

وفي نهاية المنافسات قام بطلنا الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم بتتويج الفائزين يرافقه محمد محمد فاضل الهاملي رئيس اتحاد رياضة المعاقين، وبحضور عبدالله الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة رئيس اللجنة العليا للبطولة وراشد الهاجري رئيس اللجنة الإعلامية ومبارك العرياني المدير التنفيذي لنادي الرماية بالإنابة وعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود واللجان المنظمة للبطولة.

وأشاد الشيخ أحمد بن حشر بالمستوى الفني والتنظيمي للحدث وقوة المشاركين، مؤكداً أن البطولة التي تقام للعام الثاني على التوالي على نفس الميادين قد حققت الطموح المنتظر، وأن الجميع يتطلعون إلى المزيد من النجاح.