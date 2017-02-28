مبادرة «الاتحاد» أبرزت الإنجازات وأثارت التعاطف

أبوظبي (د ب أ)

مبادرة أبرزت الإنجاز، وأثارت التعاطف، وتلقفتها عقول واعية، تدرك أهمية الحافز المعنوي وتكريم أصحاب الإنجازات، ليكون التكريم الرائع من مجلس أبوظبي الرياضي للرياضيين والرياضيات العرب، الفائزين بميداليات، في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016).

حرص مجلس أبوظبي الرياضي على استغلال حدث رياضي كبير هو طواف أبوظبي الدولي، ضمن الأجندة الدولية لسباقات الدراجات في العالم، وقام بتكريم الرياضيين والرياضيات العرب، الفائزين بالميداليات في أولمبياد ريو، وكذلك أصحاب الطموح والإصرار على تحقيق الإنجاز ممن شاركوا في الأولمبياد، ولم يوفقوا في إحراز ميداليات.

وإلى جانب التكريم، كان المجلس حريصاً، بالتعاون مع قناة أبوظبي الرياضية، على إبراز تجربة هؤلاء الرياضيين، ورحلة كفاحهم، وطموحاتهم في المستقبل، من خلال مقابلات تلفزيونية، يشرحون فيها تجاربهم.

وكانت جريدة «الاتحاد» قدمت ملفاً مثيراً بعنوان «الصدمة والمصادفة» عن المشاركات العربية في الدورات الأولمبية، وما تحقق من ميداليات في هذه الدورات، خاصة أولمبياد ريو والمعاناة التي يتكبدها الرياضيون، من أجل تحقيق الميداليات العربية.

وقال عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «الملف الذي قدمته جريدة «الاتحاد» كان مثالياً في عرض الأحداث الخاصة بنجومنا العرب الذين شاركوا في أولمبياد ريو 2016، وما إن تابعه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي حتى تعاطف كثيراً مع هذا الملف، ووجدنا أن نستفيد من تجارب هؤلاء النجوم العرب، من خلال الاستماع اليهم بعدما قرأنا، وأن تكون تجربة ملهمة للرياضيين في الإمارات. وبالتعاون مع قناة أبوظبي الرياضية، بالوصول إلى دعوة هؤلاء الأبطال لشرح تجربتهم وسعادتنا كبيرة، وهم موجودون بيننا».

وأضاف: «رياضيونا العرب أثبتوا أنهم فرسان في الرياضة بريو، ونقل تجربتهم للآخرين شيء مهم للغاية في عالم الرياضة. وبخلاف أنهم أبطال، فهم يتميزون بالفروسية العربية الأصيلة. وما نقوم به من تكريم، جاء من خلال الملف الذي قدمه القسم الرياضي بجريدة الاتحاد، حيث نعمد كل عام على القيام بمبادرة في اتجاهات معينة. نشكر نجومنا العرب على تلبية الدعوة والوجود بيننا، وعندما نستمع إليهم في الندوة التلفزيونية، سنحقق الكثير من المكتسبات المهمة».