مبادرة «الاتحاد» أبرزت الإنجازات وأثارت التعاطف

أبوظبي (د ب أ)
مبادرة أبرزت الإنجاز، وأثارت التعاطف، وتلقفتها عقول واعية، تدرك أهمية الحافز المعنوي وتكريم أصحاب الإنجازات، ليكون التكريم الرائع من مجلس أبوظبي الرياضي للرياضيين والرياضيات العرب، الفائزين بميداليات، في دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016).
حرص مجلس أبوظبي الرياضي على استغلال حدث رياضي كبير هو طواف أبوظبي الدولي، ضمن الأجندة الدولية لسباقات الدراجات في العالم، وقام بتكريم الرياضيين والرياضيات العرب، الفائزين بالميداليات في أولمبياد ريو، وكذلك أصحاب الطموح والإصرار على تحقيق الإنجاز ممن شاركوا في الأولمبياد، ولم يوفقوا في إحراز ميداليات.
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وكانت جريدة «الاتحاد» قدمت ملفاً مثيراً بعنوان «الصدمة والمصادفة» عن المشاركات العربية في الدورات الأولمبية، وما تحقق من ميداليات في هذه الدورات، خاصة أولمبياد ريو والمعاناة التي يتكبدها الرياضيون، من أجل تحقيق الميداليات العربية.
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وأضاف: «رياضيونا العرب أثبتوا أنهم فرسان في الرياضة بريو، ونقل تجربتهم للآخرين شيء مهم للغاية في عالم الرياضة. وبخلاف أنهم أبطال، فهم يتميزون بالفروسية العربية الأصيلة. وما نقوم به من تكريم، جاء من خلال الملف الذي قدمه القسم الرياضي بجريدة الاتحاد، حيث نعمد كل عام على القيام بمبادرة في اتجاهات معينة. نشكر نجومنا العرب على تلبية الدعوة والوجود بيننا، وعندما نستمع إليهم في الندوة التلفزيونية، سنحقق الكثير من المكتسبات المهمة».