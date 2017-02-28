نسخة 2017.. احترافية وتميز في التنظيم

أبوظبي (الاتحاد)

تنظيم عالي الاحترافية، وتعاون مثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركائه، كانا العنوان الأهم في طواف أبوظبي بنسخته الثالثة التي أكدت أن ارتقائه إلى العالمية لم يكن بضربة حظ، بل ثمرة تفوق دائم لأبوظبي جعل الاتحاد الدولي يمنحها المحطة الأولى في جولته العالمية.

عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي منظم ومستضيف الحدث قال عقب الختام المبهر الذي احتضنته حلبة ياس: نهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالإنجاز الذي حققه فريق الإمارات، كما نسوق التهنئة على النجاح الكبير الذي حققه الحدث بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدعم والمتابعة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي الذي بفضل توجيهاته واهتمامه الكبير وصل الطواف إلى هذه الدرجة العالية من الاحترافية في التنظيم بشهادة الاتحاد الدولي للدراجات الرياضية الذي أكد أن نسخة أبوظبي واحدة من أفضل السباقات في العالم. واعتبر العواني أن تقرير الاتحاد الدولي في النسخة السابقة وموافقته على دخول السباق الأجندة العالمية، يعطي بعداً كبيراً ويحدد المسار المتصاعد، ويبرهن أن التميز في أول نسختين، ساهم في هذا التطور، ورئيس الاتحاد الدولي أشاد بالنسختين الأولى والثانية، ووصف الطواف بانه الأهم على خارطة الجولة العالمية، ومسؤوليتنا أن نقدم في كل مرة شيئاً جديداً وأن نرفع من مستوى الاحترافية بقدر ما نستطيع والمهم جداً أننا نستفيد من الخبرات الدولية من خلال التعامل دائماً مع مستوى أعلى، ولن نتوقف وسيكون لدينا فريق عمل في السباقات الأوروبية وليس لدينا مانع في أن نزيد عدد المراحل والمسافة في المستقبل وهذا كله سيتم دراسته في الفترة المقبلة. وقال: نشكر معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي الذي ظل يدعم هذا الطواف منذ أن كان فكرة وحتى الآن والشكر موصول إلى كل منسوبي شرطة أبوظبي وبلديات أبوظبي والمنطقة الغربية والعين والرعاة، وكل من ساهم في النجاح الكبير الذي حققه الطواف، وتقديمه إلى العالم كواحد من أفضل سباقات الطريق في العالم.

وتابع: سعداء أن نصل إلى مرحلة أصبح فيها الطواف يحقق طموحاتنا ويتسق مع المعايير والشروط الدولية، كنا حريصين على أن نصل إلى الجولة العالمية، وكان هناك جهد من الجميع في مجلس أبوظبي وشركة «أرس سي إس»، وفرق العمل التي تكونت من البلديات وشرطة أبوظبي، حيث قدمت مستوى احترافياً أبهر العالم، والرعاة كانوا داعمين لنا في الفعاليات.