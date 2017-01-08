أبوظبي تستقطب 228 ألف مسافر بحري خلال موسم 2015-2016

أبوظبي (الاتحاد)
شهد قطاع السياحة البحرية في أبوظبي موسماً حافلاً بالإنجازات بتسجيله رقماً قياسياً في عدد الرحلات السياحية والمسافرين القادمين إلى الإمارة خلال موسم 2015 - 2016، إذ استقبلت أكثر من 100 رحلة بحرية لأول مرة في تاريخها، كما استقطبت الإمارة أكثر من 228 ألف مسافر لترسخ بذلك مكانتها المرموقة على خريطة الوجهات السياحية البحرية حول العالم.
ونجحت الإمارة في إطلاق محطة التوقف الشاطئية الوحيدة للرحلات البحرية في منطقة الخليج العربي، وشهدت 7 رحلات إقليمية ذات مسار دائري، وهو ما يعتبر أعلى مستوى على الإطلاق.
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وتتوقع «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» تسجيل نمو سنوي يتجاوز 10% بفضل النجاح الكبير لموسم 2015 - 2016 والانطلاقة القوية للموسم الجديد الذي سيكون الأطول في الإمارة.
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