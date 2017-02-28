نهيان بن زايد: كسبنا تحدي تنظيم طواف أبوظبي مرتين خلال 4 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)
أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها النسخة العالمية الثالثة لطواف أبوظبي على مدار أربعة أيام، مؤكداً سموه أن الطواف نقل للعالم صوراً ومشاهد رائعة عن معالم النهضة العمرانية والثقافية والتاريخية لإمارة أبوظبي في المراحل الأربع التي شملت المنطقة الغربية ومدينة أبوظبي والعين وحلبة مرسى ياس، مبيناً سموه أن طواف أبوظبي يعد من الفعاليات الرياضية المهمة والداعمة في الوقت ذاته لترسيخ مكانة أبوظبي عالمياً.
وقال سموه: «اهتمام ودعم القيادة الرشيدة المتواصل لمختلف القطاعات، أثمر منجزات تنموية كبيرة، ساهمت في ترجمة الخطط والاستراتيجيات الرامية لوضع أبوظبي في طليعة مدن العالم، كما قاد الإمارة لتكون أرضاً خصبة للإبداع والتميز، وملتقى لصناع القرار ونجوم العالم في شتى المجالات، ومنصة لاستضافة أهم الفعاليات العالمية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والسياحي والرياضي»، متقدماً سموه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته لطواف أبوظبي، والتي تركت الأثر البارز على نجاح نسخته الثالثة.
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وأكمل سموه قائلاً: «إن تنظيم حدث عالمي كطواف أبوظبي مرتين في غضون أربعة أشهر، يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للكثير من دول العالم، بيد أن العاصمة استطاعت بقدراتها وإمكاناتها، أن تكسب الرهان بتقديمها الحدث بنسخته العالمية الثالثة في أبهى صورة وسط تحدي ومنافسة نخبة دراجي العالم، وتكامل تنظيمي من الجوانب الفنية والتحكيمية والتسويقية والإعلامية كافة، نتيجة لخطط محكمة وضعها مجلس أبوظبي الرياضي، وجهود استثنائية لأبناء وبنات الوطن المخلصين».
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وتوجّه سموه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات الراعية وتعاونها المميز في دعم النسخة الثالثة لطواف أبوظبي بجميع مراحله، مشيداً سموه بجهود المتطوعين والشركاء والداعمين لهذا الحدث الكبير الذي يقدمه مجلس أبوظبي الرياضي في ضوء مساعيه الرامية لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة.