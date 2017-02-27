طائرة العين إلى قطر لخوض تحدي «الخليجية»

صلاح سليمان (العين)

تغادر بعثة العين للكرة الطائرة مساء اليوم متوجهة إلى قطر للدخول في معسكر تحضيري يمتد ستة أيام، وذلك في إطار استعداداتها للمشاركة في البطولة الخليجية الـ36 التي تستضيفها الدوحة وتنطلق منافساتها 8 مارس المقبل وتستمر حتى 17، وتشارك فيها سبعة أندية هي العربي والريان «قطر» والهلال «السعودية» والعين والأهلي ودار كليب «البحرين» والسلام «عمان».

وستغادر البعثة عبر مطار دبي الدولي عقب مباراة الجولة 13 في الدوري التي يحل فيها العين الليلة ضيفاً على الشباب، وكان من المقرر أن تقام هذه المواجهة يوم الجمعة المقبل إلا أن الاتحاد قرر تقديمها نظراً لسفر العين إلى الدوحة.

ويترأس البعثة عبدالله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للألعاب الرياضية، وتضم عبدالله زويد إداري الفريق والمدرب المصري الجديد أحمد مصطفى «مدرب الأهلي السابق» الذي تعاقدت معه إدارة شركة العين ليحل بديلاً للأرجنتيني جوان الذي تقدم باستقالته، بالإضافة إلى 15 لاعباً هم خالد محمود الحوسني، وليد ثاني بلال، خميس عبدالله إبراهيم، محمد عبدالعزيز شمل، جمال حمد الشامسي، سعيد علي حمود، عبدالله علي سيف، عادل محمد عطا الله، عادل عتيق حسن، محمد سليمان الظاهري، محمد سالم البادي، محمد عبدالله فيروز، مبارك خليفة سويدان، سالم جوهر الكعبي والمحترف الصربي فلاديمير.

وسيلتحق بالبعثة اللاعب البرازيلي جواو الذي يحمل الجنسية القطرية، والذي كان يلعب لفريق الشرطة القطري وتعاقد معه العين للمشاركة معه في هذه البطولة التي تنص لائحتها على السماح لكل فريق بتسجيل لاعب أجنبي وآخر خليجي.

تجدر الإشارة إلى أن فريق العين يتربع حالياً على قمة الدوري بعد أن جمع 32 نقطة من 11 مباراة يليه الشباب برصيد 27 نقطة من 10 لقاءات وله مباراتان مؤجلتان أمام بني ياس والجزيرة.

وأوضح عبدالله زويد أن الفريق جاهز، وذاهبون إلى الدوحة للمنافسة على اللقب، وندرك قوة البطولة ومستوى الفرق المشاركة، ولكننا نعقد العزم على تحقيق نتائج إيجابية تشرف طائرة الإمارات.

وعن مستوى بطولة الدوري، قال: «تغيرت مراكز الفرق الأربعة الأوائل في هذا الموسم التي كانت تتنافس دائماً على مربع الكبار في المواسم الماضية، حيث تراجع فريقا بني ياس والجزيرة في هذا الموسم بدرجة كبيرة وبنسبة لا تقل عن 70% ليحل بدلاً منهما النصر صاحب المركز الثالث والوصل الرابع، وستصعد الفرق الأربعة الأوائل إلى المرحلة النهائية لتحديد هوية البطل، حيث يلتقي الأول مع الرابع في مباراتين، وكذلك الثاني مع الثالث، والفريقان الفائزان في مجموع المباراتين يتأهلان لخوض المباراة النهائية وحسم اللقب، والخاسران يلعبان على المركز الثالث».