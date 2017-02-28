3 ملايين درهم جوائز «عالمية أبــوظبي للجو جيتسو»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أعلن اتحاد الجو جيتسو، أمس، تفاصيل النسخة التاسعة لبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين التي ستقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في صالة آيبيك أرينا من 10 إلى 23 أبريل المقبل.

وأكد الاتحاد أنها سوف تكون مختلفة، شكلاً ومضموناً، هذه المرة، لتؤكد من جديد أنها أكبر بطولات العالم، وبحق «مونديال الجو جيتسو»، لا سيما أنها ستقام لأول مرة على مدار أسبوعين، وبمشاركة تزيد على 7500 لاعب ولاعبة من أكثر من 100 دولة من مختلف القارات، وبجوائز مالية هي الأعلى عن كل النسخ السابقة تبلغ 3 ملايين درهم، وبفعاليات مصاحبة و10 ورش عمل للمختصين والخبراء من داخل الدولة وخارجها، في مجالات الرياضة بشكل عام والألعاب القتالية والجو جيتسو على وجه التحديد.

كما أعلن الاتحاد أنه سيطلق مبادرة خاصة بعام الخير من خلال تحديد يوم كامل لذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف دول العالم من عشاق اللعبة، ومنحهم مكافآت مالية كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق ريتز كارلتون، بحضور عارف حمد العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد سالم الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في مجلس أبوظبي للتعليم، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، أمين عام الاتحادين الآسيوي والدولي، وحمد الأحبابي مدير إدارة الأعمال المساندة في شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، الراعي الرسمي للاتحاد، ويعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، الشريك الإعلامي للاتحاد، وفؤاد درويش، مدير عام شركة بالمز سبورت، الذراع الفنية للاتحاد، كما حضر المؤتمر عدد كبير من الشركاء والرعاة.