11 مليار ريال فائض الميزان التجاري القطري

الدوحة (وام)

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري فائضا مقداره 11 مليار ريال بارتفاع 4.2 مليار ريال بنسبة زيادة 62.2 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2016.

واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 13.6 % من إجمالي وارداتها السلعية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بــ 1.1 مليار ريال تعادل 11.6 %، تليها دولة الإمارات بقيمة 0.9 مليار ريال تمثل نسبة 9.7 % من إجمالي واردات قطر السلعية.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية «قنا» عن تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول التجارة الخارجية خلال شهر يناير، أن إجمالي الصادرات، التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير، بلغت نحو 20.3 مليار ريال بارتفاع 16.2٪ مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وبارتفاع 5.3 % مقارنة بشهر ديسمبر العام 2016.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير إلى نحو 9.3 مليار ريال بنسبة تراجع 12.9 % مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، فيما حققت ارتفاعا نسبته 9.1 % مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016.

وارتفعت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية، التي تضم غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى كالغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان وغيرها، إلى نحو 13.3 مليار ريال بنسبة 13.7 %، فيما ارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام إلى 2.4 مليار ريال بنسبة 48.2 %، وزادت صادرات زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام إلى نحو 1.2 مليار ريال بنسبة 57.4 %.

وعلى صعيد الصادرات بحسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال يناير الماضي بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 21.8% من إجمالي الصادرات، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال ثم الهند بـ 2.4 مليار ريال.