11 مليار ريال فائض الميزان التجاري القطري

الدوحة (وام)
حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يناير من العام الجاري فائضا مقداره 11 مليار ريال بارتفاع 4.2 مليار ريال بنسبة زيادة 62.2 %، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2016.
واحتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات قطر خلال شهر يناير الماضي بقيمة 1.3 مليار ريال بنسبة 13.6 % من إجمالي وارداتها السلعية، ثم الولايات المتحدة الأميركية بــ 1.1 مليار ريال تعادل 11.6 %، تليها دولة الإمارات بقيمة 0.9 مليار ريال تمثل نسبة 9.7 % من إجمالي واردات قطر السلعية.
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وأشار التقرير إلى انخفاض قيمة الواردات السلعية خلال شهر يناير إلى نحو 9.3 مليار ريال بنسبة تراجع 12.9 % مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، فيما حققت ارتفاعا نسبته 9.1 % مقارنة بشهر ديسمبر عام 2016.
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وعلى صعيد الصادرات بحسب دول المقصد الرئيسية، احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات قطر خلال يناير الماضي بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 21.8% من إجمالي الصادرات، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.5 مليار ريال ثم الهند بـ 2.4 مليار ريال.