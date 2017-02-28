«أرامكو» تستثمر 7 مليارات دولار في مشروع «بتروناس»

كوالالمبور (رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق، أمس، أن شركة أرامكو السعودية ستستثمر سبعة مليارات دولار في مشروع بتروكيماويات ومصفاة نفطية في ولاية جوهور جنوب ماليزيا. وقال نجيب إن القرار جرى اتخاذه قبل ظهر أمس، بعد مناقشات بين تنفيذيين كبار من أرامكو وبتروناس الحكومية الماليزية راعية مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات البالغة قيمته 27 مليار دولار.

وتشكل تصريحات نجيب تحولا جذريا في حظوظ المشروع، بعدما قالت مصادر في القطاع على دراية بالموضوع في يناير الماضي إن «أرامكو» تعتزم التخلي عن خطط الدخول في شراكة مع «بتروناس» في المشروع. وقالت «بتروناس» آنذاك إنها ستمضي قدما على الرغم من انسحاب «أرامكو». ولم يكشف نجيب عن تفاصيل بشأن التغير الذي طرأ.

وقال نجيب، خلال مؤتمر صحفي موجز، بعد استضافة مأدبة غداء للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والوفد المرافق له «هذا استثمار ضخم وسيجري الإعلان عن مزيد من التفاصيل غدا. أريد فقط أن أؤكد أنه جرى التوصل للاتفاق والملك سلمان راض عن توقيع الاتفاق غدا».

ومن المنتظر أن يوقع تنفيذيون من «بتروناس» و«أرامكو» السعودية الاتفاق اليوم. وقال مصدر في القطاع على دراية بالموضوع إن «أرامكو» ستشتري حصة في عمليات البتروكيماويات ووحدة التكسير والمصفاة التابعة لمشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات. كما ستورد «أرامكو» ما لا يقل عن 50% من الخام الذي ستجري معالجته في المشروع مع خيار لزيادة الإمدادات.