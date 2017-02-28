عودة الثقة إلى المستثمرين ترفع أسعار النفط

عواصم (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط أمس، في الوقت الذي زادت ثقة المستثمرين بارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي، لكن احتمال ارتفاع إنتاج النفط الأميركي بوتيرة أسرع حد من مكاسب الخام.

وبحلول الساعة 1053 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 55 سنتا إلى 56.54 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا إلى 54.38 دولار للبرميل. وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الأميركية إن مديري الأموال عززوا المراكز المراهنة على ارتفاع العقود الآجلة والخيارات الخاصة بالخام الأميركي في أسبوع حتى 21 فبراير الجاري لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

كما زاد المضاربون أيضا رهاناتهم على حدوث موجة صعود للعقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى قياسي في أسبوع حتى 14 فبراير. لكن من بين المخاطر مستوى الالتزام باتفاق بين منطقة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين لتقليص إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وكان مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب «أوبك» مفاجأة للسوق وتعهدت الإمارات والعراق الأقل التزاما الوصول إلى مستويات الالتزام التي تعهدا بها. وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام «أوبك» عند مستوى قياسي بلغ 90% في يناير الماضي. واستنادا إلى المتوسط الذي قدرته رويترز لمسوح الإنتاج يبلغ مستوى الالتزام 88%.