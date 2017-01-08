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بنك الإمارات للطعام
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تاريخ النشر: الأحد 08 يناير 2017

محمد المهري

بنك الطعام، خير في الدنيا وحصاد في الجنة، وقال تعالى «الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ». بالطعام والأمان تستقر الأمم، وتنمو المجتمعات وترتقي الدول. وقال الرسول الأكرم: «خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ».

وعبر قيادتنا الرشيدة، لا يوجد حيوان جائع في الإمارات، ولا ينام شخص وهو جائع، وأما مبادرة بنك الإمارات للطعام، سوف يخلدها التاريخ لمئات السنين.

مبادرة إنسانية اجتماعية لها أبعاد ثقافية وأمنية واقتصادية، وسنتناول الجانب الاقتصادي والاستثماري منها، وسنبحث عن الفرص الكامنة، فهذه المبادرة هي قطار نجاح وثروة، فمن أراد ركوب النجاح وتحقيق الرؤى المتنوعة من تطوع وكرم وثراء فليركب قطار بنك الطعام.

ووضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عادة الكرم العربية والإماراتية الأصيلة في إطار عملي منهجي مستدام، وأثبتت الممارسات الناجحة بأن أي فكرة تؤطر «Framing» تحقق النجاح وتدوم.

وقد توصلت لفرص كثيرة، وكل سنة ستتغير هذه الفرص وتزيد على حسب نشاط وتجدد وتطور مبادرة بنك الطعام، وسأطرح بعضها، والأنسب منها.

*التعليب والتغليف، وتقنيات التجميد والتبريد، وخدمات التخزين الذكية، والتي تحافظ على الطعام لفترات طويلة، وسائل النقل والتوصيل المبتكرة. ... المزيد
     
 

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