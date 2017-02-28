«جافزا» تحّفز شركاتها على زيادة الرساميل

دبي (الاتحاد)

أقامت بورصة ناسداك دبي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) ندوة للشركات العاملة تحت مظلة جافزا لشرح كيفية زيادة رأسمالها لتحقيق النمو من خلال الطرح العام الأولي.

حضر الندوة كبار التنفيذيين من مجموعة مختارة من أكثر من 7,000 شركة تعمل في جافزا، والتي قدمت فيها ناسداك دبي إضافة إلى شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة ، عروضاً تقديمية.

وجاءت ورشة العمل عقب إعلان جافزا الشهر الماضي عن إصدارها لائحة تنفيذية جديدة لتمكين الشركات من الإدراج في بورصة الأوراق المالية.

و قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تلتزم المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» توفير البيئة التشريعية والقانونية التي تمكن الشركات من النمو والازدهار بما في ذلك فرص زيادة رأس المال عبر إدراج الأسهم في الأسواق المالية.

نعمل على تعزيز تعاوننا الاستراتيجي مع ناسداك دبي لتقديم خدمات جديدة لمجموعة واسعة من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الصناعية».

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي «تضم جافزا العديد من الشركات النشطة والمزدهرة التي يمكن أن تستفيد من زيادة رأس المال بغرض التوسع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانياتها.

وأضاف «نتطلع إلى تعميق معارفنا بشأن احتياجات تلك الشركات وكيفية مساعدتها على إجراء طرح عام أولي في البورصة العالمية في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يوفر لها حضوراً عالمياً فضلاً عن قاعدة للمستثمرين العالميين والإقليميين». وناقشت الندوة العديد من مزايا الطرح العام الأولي، بما في ذلك زيادة رأس المال بدون تحمل عبء أي ديون، إضافة إلى تقديم معلومات عن عملية الإدراج المبسطة وكيفية التواصل بشكل فعال مع المستثمرين.