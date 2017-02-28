حسام عبدالنبي (دبي)

رفعت عمليات شراء نفذت على سهم جي أف اتش وإشراق العقارية في النصف الثاني من جلسة تداولات الأمس، من قيم التداولات التي ظلت متدنية جدا خلال أول ساعتين مع استمرار عمليات التجميع الهادئة على الأسهم التي استمرت للجلسة الثالثة على التوالي.

تذبذبت أسعار الأسهم منذ بداية الجلسة وتحرك معظمها في نطاق هامشي ضيق في الوقت الذي عزف المستثمرون عن عمليات البيع إلا من بيوع بكميات صغيرة من مضاربين صغار بهدف تغيير مراكز أو خوفاً من عمليات تراجع قوية.

عززت عمليات شراء محدودة نفذت على سهم جي اف اتش منتصف الجلسة، من دخول سيولة مؤسساتية ومضاربية إلى السوق رفعت قيم التداول بأكثر من 200٪ لتصل إلى 504.2 مليون درهم كان نصيب سهم جي اف اتش واشراق نحو 45٪ منها.

وشهدت شركة إشراق العقارية عمليات شراء قوية نفذت على سعر السوق بكميات كبيرة ما حول اتجاه المضاربين نحوها ونشط حركة التداولات جزئياً في بعض الأسهم.