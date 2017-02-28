«أبوظبي العالمي» يتوسع نحو الهند في مجال تطوير الأسواق المالية

أبوظبي (الاتحاد)

وقع سوق أبوظبي العالمي، مذكرة تفاهم مع مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية، لتعزيز التعاون المشترك حول الجهود والمبادرات التي تدفع عجلة تطوير الأسواق المالية للجانبين.

وقع المذكرة أجاي باندي، المدير والرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة في مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية، وريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات ثنائية وطيدة وراسخة مع الهند تمتد لعدة عقود تشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية، كما يواصل الجانبان بشكل مستمر فتح مجالات جديدة للتعاون والشراكة ضمن كل القطاعات بما يؤكد على عمق العلاقة بين الدولتين الصديقتين.

ويأتي توقيع هذه المذكرة ليجسد تميز العلاقة المثمرة والمستمرة على المدى الطويل بين أبوظبي والهند، كما يؤكد على التزام سوق أبوظبي العالمي، كمركز مالي دولي، ترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات متقاربة للتعاون المشترك مع أبرز المراكز والهيئات المالية في العالم.