«دوكاب» تحصل على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

دبي (الاتحاد)

حصلت «دوكاب» لصناعة الكابلات، على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، للعام الخامس على التوالي، بزيادة في التقدير العام وصلت إلى 84%، تقديراً لتميزها في إطلاق المبادرات وعمليات التواصل.

وأشارت وثيقة علامة غرفة دبي، إلى أن حصول «دوكاب» على هذه النسبة المرتفعة «يعد تحسناً كبيراً عن درجة العام 2015، بفضل التزام رؤساء الشركة التحسين المتواصل للمسؤولية الاجتماعية وأجندتها الخاصة بالاستدامة».

وتهدف علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية إلى توفير إطار عمل تشخيصي وأداة تعليم وتطوير لمساعدة الشركات على تحديد وتحسين استراتيجياتها وسياساتها، وكذلك ممارساتها الإدارية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية. وقدم الجائزة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، لمحمد السيد القريشي مدير عام الشؤون الحكومية في دوكاب، خلال حفل مرموق أقيم في غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال الغرير: «يسرنا الاهتمام المتواصل من الشركات في استخدام علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لتحسين ممارساتها. وقد قطعت الشركات الفائزة بالعلامة شوطاً طويلاً في مسيرتها الهادفة إلى تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في الأداء».

من جانبه، أكد أندرو شو، المدير التنفيذي لشركة دوكاب، أن «التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي في برنامجها لعلامة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مدار سنوات، جعل المسؤولية الاجتماعية لدوكاب أكثر فعالية».