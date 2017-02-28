«دوكاب» تحصل على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات

دبي (الاتحاد)
حصلت «دوكاب» لصناعة الكابلات، على علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، للعام الخامس على التوالي، بزيادة في التقدير العام وصلت إلى 84%، تقديراً لتميزها في إطلاق المبادرات وعمليات التواصل.
وأشارت وثيقة علامة غرفة دبي، إلى أن حصول «دوكاب» على هذه النسبة المرتفعة «يعد تحسناً كبيراً عن درجة العام 2015، بفضل التزام رؤساء الشركة التحسين المتواصل للمسؤولية الاجتماعية وأجندتها الخاصة بالاستدامة».
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وقال الغرير: «يسرنا الاهتمام المتواصل من الشركات في استخدام علامة غرفة تجارة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات لتحسين ممارساتها. وقد قطعت الشركات الفائزة بالعلامة شوطاً طويلاً في مسيرتها الهادفة إلى تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والاستدامة في الأداء».
من جانبه، أكد أندرو شو، المدير التنفيذي لشركة دوكاب، أن «التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي في برنامجها لعلامة المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات على مدار سنوات، جعل المسؤولية الاجتماعية لدوكاب أكثر فعالية».