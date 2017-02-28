التبادل التجاري بين الإمارات والبرازيل يسجل 8.2 مليار درهم العام الماضي

دبي (الاتحاد)

دعا اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة إلى ضرورة العمل على تطوير علاقات الشراكة الإماراتية البرازيلية، وخلق شراكة اقتصادية بين البلدين في ظل تزايد عدد الشركات البرازيلية العاملة في الدولة، وتزايد علاماتها التجارية التي بلغت نحو 210 علامات تجارية، وزيادة التبادل التجاري عن مستوياته الحالية البالغة 8.2 مليار درهم العام 2016.

وأكد أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة حميد محمد بن سالم أهمية بذل الجهود الكفيلة بتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص الإماراتي البرازيلي المشتركة، خاصةً في ظل توافر الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين. وقال إن فكرة تأسيس مجلس أعمال إماراتي برازيلي، أو اتحاد عربي لاتيني للغرف التجارية تعتبر الخطوة الأولى نحو تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية والتجارية بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال لقاء عقد في اتحاد الغرف مع روبنس حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وميشيل عبده حلبي المدير التنفيذي والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية.