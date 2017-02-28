«إريكسون» تعرض الجيل الخامس للتكنولوجيا والتحول الرقمي للأعمال

برشلونة (الاتحاد)
كشفت إريكسون خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2017 ، عن ثلاثة إعلانات بالتعاون مع الشركاء وأهم العملاء في القطاع، وهي تطور الشبكات في اتجاه استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، وإطلاق نموذج جديد ومبتكر من الأعمال بين المالكين والمشغلين في مجال المحتويات في سبيل تزويد العملاء بالمواد الإعلامية والإعلانية بشكل أكثر ملاءمة، إضافة إلى التحول الرقمي في مجال النقل والمواصلات.
وفي إطار مؤتمر إريكسون الصحفي الخاص بالإعلام والمحللين أمس، قال الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بوريه إيكهولم: «نعمل من أجل مجاراة التوجهات المستقبلية، وهذا الأمر يتطلب الكثير من المثابرة والجهد والوقت والتعاون في إطار الفريق الواحد من أجل تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمجال الرقمي. إن جهودنا هذه ستدفع باتجاه توسيع استخدامات واستعمالات التكنولوجيا، ونحن غالباً ما نتساءل في إطار جهودنا عن الكيفية التي يمكن من خلالها كسب رضا العملاء وتحقيق نجاحهم في هذا المجال، وهذا بالتحديد ما يتوقعه وينتظره عملاؤنا منا، وذلك في سبيل تأسيس الشراكات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا والاتصال».
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وعلى أثر إعلان إريكسون عن مجموعة واسعة من منتجات تكنولوجيا الجيل الخامس التي سيتم إطلاقها في العام 2017، أعلن إيكهولم عن التجارب الميدانية الخاصة بالموجات الراديوية لتكنولوجيا الجيل الخامس بالشراكة مع كوالكوم: إن تي تي دوكومو، تيليسترا وفودافون.
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وتوقع أن يحتاج استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لاستثمارات في الأسواق ستبلغ قيمتها 1.32 تريليون دولار في العام 2026، وعلق إيكهولم قائلاً: «إن ذلك يعني أن جميع القطاعات ستكون بحاجة لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس وسنكون حتماً موجودين لاغتنام الفرص التي يوفرها السوق لنا في هذا المجال».
وتعليقاً على جهود شركة تي موبايل لتعزيز شبكتها لتكنولوجيا الجيل الرابع لتتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس، قال نيفيل راي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة تي موبايل: «إن شبكة الجيل الرابع الخاصة بتي موبايل هي من أهم الشبكات على مستوى الولايات المتحدة، وإننا ملتزمون نشر أحدث التكنولوجيات وأكثر تطوراً وريادة، الأمر الذي سيشكل الحجر الأساس لإيجاد شبكة تكنولوجيا الجيل الخامس الفعالة، ونحن نتعمد على قدرات شركائنا الاستراتيجيين كإريكسون لتزويدنا بالقدرات الضرورية لتقديم المزيد من التكنولوجيات التي ستمكننا من تحسين تجارب العملاء».