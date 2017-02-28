«إريكسون» تعرض الجيل الخامس للتكنولوجيا والتحول الرقمي للأعمال

برشلونة (الاتحاد)

كشفت إريكسون خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2017 ، عن ثلاثة إعلانات بالتعاون مع الشركاء وأهم العملاء في القطاع، وهي تطور الشبكات في اتجاه استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، وإطلاق نموذج جديد ومبتكر من الأعمال بين المالكين والمشغلين في مجال المحتويات في سبيل تزويد العملاء بالمواد الإعلامية والإعلانية بشكل أكثر ملاءمة، إضافة إلى التحول الرقمي في مجال النقل والمواصلات.

وفي إطار مؤتمر إريكسون الصحفي الخاص بالإعلام والمحللين أمس، قال الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون بوريه إيكهولم: «نعمل من أجل مجاراة التوجهات المستقبلية، وهذا الأمر يتطلب الكثير من المثابرة والجهد والوقت والتعاون في إطار الفريق الواحد من أجل تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمجال الرقمي. إن جهودنا هذه ستدفع باتجاه توسيع استخدامات واستعمالات التكنولوجيا، ونحن غالباً ما نتساءل في إطار جهودنا عن الكيفية التي يمكن من خلالها كسب رضا العملاء وتحقيق نجاحهم في هذا المجال، وهذا بالتحديد ما يتوقعه وينتظره عملاؤنا منا، وذلك في سبيل تأسيس الشراكات المستقبلية في قطاع التكنولوجيا والاتصال».

وتابع قائلاً: «خلال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة سنقوم باستعراض قدراتنا في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس لا سيما في قطاعي النقل والإعلام كونهما يتصدران قائمة القطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية إضافة إلى دورهما الريادي في الأسواق، كما أن منظومتنا المتكاملة من الشركاء والعملاء، الذين اختارونا للتعاون في مجال فاعلية وتعزيز الشبكات، حلول الإعلام، ونماذج الأعمال في قطاعات مهمة كالنقل، قد فعّلت من قدراتنا وكفاءاتنا للريادة في مجال التكنولوجيات المختلفة والتحول الرقمي».

وعلى أثر إعلان إريكسون عن مجموعة واسعة من منتجات تكنولوجيا الجيل الخامس التي سيتم إطلاقها في العام 2017، أعلن إيكهولم عن التجارب الميدانية الخاصة بالموجات الراديوية لتكنولوجيا الجيل الخامس بالشراكة مع كوالكوم: إن تي تي دوكومو، تيليسترا وفودافون.

وقال إيكهولم في هذا الصدد: «ستلعب تكنولوجيا الجيل الخامس دوراً حيوياً في تحويل كل القطاعات في اتجاه الرقمنة، ويبدو واضحاً أن عملاءنا حول العالم محفزون لاستخدام هذه التكنولوجيا، حيث يبدو ذلك جلياً من خلال عملهم الحثيث والدائم لتطوير شبكات الجيل الرابع التي يستخدمونها حالياً، مما يشكل النقطة الأساس الضرورية للانطلاق في مجال الأتمتة والتحول الرقمي للأعمال في سبيل التوافق مع إنترنت الأشياء، إضافة إلى الخدمات التي تحتاج لقدر هائل من البيانات كالواقع الافتراضي والواقع المعزز».

وتوقع أن يحتاج استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لاستثمارات في الأسواق ستبلغ قيمتها 1.32 تريليون دولار في العام 2026، وعلق إيكهولم قائلاً: «إن ذلك يعني أن جميع القطاعات ستكون بحاجة لاستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس وسنكون حتماً موجودين لاغتنام الفرص التي يوفرها السوق لنا في هذا المجال».

وتعليقاً على جهود شركة تي موبايل لتعزيز شبكتها لتكنولوجيا الجيل الرابع لتتوافق مع تكنولوجيا الجيل الخامس، قال نيفيل راي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة تي موبايل: «إن شبكة الجيل الرابع الخاصة بتي موبايل هي من أهم الشبكات على مستوى الولايات المتحدة، وإننا ملتزمون نشر أحدث التكنولوجيات وأكثر تطوراً وريادة، الأمر الذي سيشكل الحجر الأساس لإيجاد شبكة تكنولوجيا الجيل الخامس الفعالة، ونحن نتعمد على قدرات شركائنا الاستراتيجيين كإريكسون لتزويدنا بالقدرات الضرورية لتقديم المزيد من التكنولوجيات التي ستمكننا من تحسين تجارب العملاء».