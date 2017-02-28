  • الثلاثاء 30 غرة جمادى الآخرة 1438هـ - 28 فبراير 2017م

أطلقتها شركات مشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة ببرشلونة

مبادرات ذكـية واتفاقيات دولية لجعل الحياة أكثر يسراً وسهولة

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تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017

حاتم فاروق (برشلونة)

تحت شعار «كل شيء بات ممكناً في العالم الرقمي، مستقبل واعد ولكنه غير مكتشف»، عكفت كبريات شركات الاتصالات الدولية المشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة 2017 المقام حالياً في مدينة برشلونة في إسبانيا، على إطلاق مجموعة واسعة من التطبيقات الذكية والتقنيات التي لم يعرفها قطاع الاتصالات من قبل، وكانت حتى وقت قريب ضرباً من الخيال لدى الكثير من المستخدمين.

و«الموبايل كونجرس» كما يطلق على المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة، والذي انطلق أمس وسط حشود من خبراء وممثلي كبريات الشركات العالمية، حرص على تكريس فعالياته السنوية كافة، ليكون التظاهرة العالمية الكبرى الوحيدة التي تجمع مختلف أطياف الخبراء والمبتكرين العاملين في قطاع الاتصالات من كل صوب، يجتمعون ويلتقون بهدف واحد هو الوصول إلى مختلف السبل لجعل حياة الإنسان على هذا الكوكب أكثر سهولة ويسراً عبر الكشف عن أحدث التقنيات الجديدة والمتطورة، ليكون «الكونجرس» نقطة انطلاقها السنوية للعالم أجمع في فبراير من كل عام.

وفي إحدى القاعات السبع للمعرض المصاحب، تتجه أنظار العالم للعروض الحية لتقنيات الجيل الخامس للشبكات المتطورة يتقدمها التشغيل التجريبي لتقنية قيادة السيارات عن بعد، واستعراض القفازات المتصلة بالإنترنت والتي يتم من خلال إجراء الفحوصات الطبية عن بعد، لتكون تكنولوجيات خدمات الجيل الخامس «كلمة السر» في الدورة الحالية للمؤتمر العالمي، فضلا عن إنترنت الأشياء والتحول الرقمي.

وخلال أحد عروض «الموبايل كونجرس» اطلع زوار المعرض على روبوت مزود بنظام يمنحه القدرة على التحرك بسرعة أكبر من الإنسان استجابة للحاجات الإنسانية المتزايدة بدءاً من الحوسبة السحابية، مروراً بمقاصم التخزين وانتهاء بالشبكات الأرضية.

ومن المشاركات الإماراتية في التظاهرة العالمية، «دار ماتر»، والتي كشفت النقاب عن مبادرات تستهدف تحصين الشبكات من الهجمات الرقمية. ... المزيد
     
 

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