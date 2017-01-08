هيئة كهرباء ومياه دبي تتبنى تقنية «هولولينس»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تقنية عدسات الواقع ثلاثي الأبعاد «هولولينس» من مايكروسوفت لتعزيز عملياتها وتحسين مستوى الإنتاجية، إضافة إلى تسريع عمليات الابتكار، وتقديم خدمات داخلية نوعية تسهم في الارتقاء بمستوى وكفاءة العمل الحكومي.

وتتيح تقنية «هولولينس» التفاعل مع الهولوغرامات عالية الدقة في العالم الواقعي، كما تقدم حلولاً متكاملة لمحطات الهيئة عن طريق عرض بيانات فعلية ثلاثية الأبعاد، إذ يمكن من خلال هذه التقنية فحص الأجهزة المتوافرة في محطات «الهيئة» كالتوربين بكل سهولة مع عرض بياناتها الفعلية كاملة، ويمكن استخدام تقنية «هولولينس» كذلك في الأماكن المغلقة مثل غرف الاحتراق، حيث تتيح التقنية الاتصال المباشر مع الفريق بأكمله، كما يمكن إرفاق المستندات مع الإبقاء على التعليقات الصوتية لتسريع عملية اتخاذ القرارات الفنية، وتمكين فريق العمل من التأكد من إنجاز جميع أعمال التحديث والصيانة بنجاح.

وستتمكن «الهيئة» باعتمادها لتقنية مايكروسوفت «هولولينس» من إيجاد طرق تواصل وأساليب عمل جديدة مبتكرة ومعاصرة تتسم بالسهولة والكفاءة، وتقديم خيارات وسيناريوهات ثلاثية الأبعاد تتماشى مع التوجهات الذكية الخاصة بـ«الهيئة». كما ستتمكن «الهيئة» من وضع تصور لمحطات الطاقة الذكية، وخلق نماذج تفاعلية ثلاثية الأبعاد للمعدات المستخدمة في المحطات، وتمكين الاستعانة بخبراء الهيئة عن بعد، إضافة إلى إنشاء كتيبات التدريب وإجراءات التشغيل التفاعلية. وستساعد هذه التقنية في الحصول على تصورات افتراضية، وتوفير المعلومات الاستباقية المتعلقة بالصيانة عن بعد لمحطات توليد الكهرباء الذكية، مع ضمان اتخاذ أفضل القرارات السريعة، وإدارة توقعات الطلب في المستقبل، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة والحد من استهلاكها.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021»، وخطة دبي 2021، تحرص «الهيئة» على الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، والتوظيف المناسب لها في سبيل تحقيق مبادرة دبي الذكية لتحويل دبي إلى المدينة الأسعد والأذكى في العالم، وتتحمل «الهيئة» مسؤولياتها في هذا الشأن بمنتهى الجدية، وتعمل على أن تكون نموذجاً يُحتذى به».

وأضاف «يعكس التعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية سعي «الهيئة» المستمر للاستفادة من أحدث التقنيات في العالم مثل تقنية هولولينس في عملياتها. ويصب هذا التعاون في تعزيز مكانة الهيئة بوصفها من أكبر المؤسسات الخدمية وأكثرها كفاءة في العالم، وإحدى المؤسسات الخدمية السباقة في تبنّى هذا النوع من التقنيات في مجال خدمات الكهرباء والمياه، بما يسهم بدوره في تحقيق سعادة المعنيين».

وتابع «تتمثل المهمة الأساسية للهيئة في توفير إمداد مستمر وموثوق من الكهرباء والمياه للمواطنين والمقيمين في إمارة دبي. وتعمل الهيئة دائماً على تطوير عملياتها من خلال تبني أحدث التقنيات العالمية في جميع المجالات، ليس ذلك فحسب، بل وأن تكون لها الصدارة والسبق عالمياً في تبني تلك الحلول المبتكرة، لتظل الهيئة دائماً نموذجاً يُحتذى محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال التطور التقني، والتحول الرقمي، والارتقاء بمستوى الخدمات».

وقال سامر أبولطيف، المدير العام الإقليمي لدى مايكروسوفت الخليج «لطالما عملت هيئة كهرباء ومياه دبي على قيادة الابتكار على جميع المستويات، ونحن في مايكروسوفت ملتزمون بتقديم الدعم اللازم لها في هذه الرحلة، وسنستمر في الابتكار وتمكين التحول الرقمي بالهيئة، الذي يدور حول الحوسبة الشخصية، والحوسبة السحابية الذكية، والعمليات الإنتاجية والتجارية، والعناصر التي تؤدي إلى تمكين الحكومة من تحقيق المزيد».