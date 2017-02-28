أحمد بن سعيد يضع حجر الأساس لمشروع «سيليكون بارك»

دبي (الاتحاد)

كشف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، أمس اللوحة التذكارية لـ«سيليكون بارك» ووضع حجر الأساس للمشروع الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة قيد الإنشاء في الواحة بتكلفة 1.3 مليار درهم على امتداد 150 ألف متر مربع. وأقيم الاحتفال تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومشاركة الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، وعدد من المسؤولين من الواحة.

ويتضمن مشروع «سيليكون بارك» المتوقع الانتهاء من أعماله الإنشائية في الربع الأخير من العام 2018، مساحات مكتبية تبلغ 71 ألف متر مربع ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع، وشققاً سكنية بمساحة 46 ألف متر مربع، وفندق راديسون ريد واحة دبي للسيليكون الذي يتكون من 115 غرفة، إضافة إلى مرافق الحياة العصرية كالمطاعم والمقاهي ومراكز الصحة واللياقة البدنية ومسارات الجري وركوب الدراجات، وغرف الصلاة ومركز للتسوق ومساحة ركن سيارات تحت الأرض تتسع لأكثر من 2500 سيارة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «انطلاقاً من رؤية تحويل إمارة دبي إلى أذكى مدينة في العالم، تم تصميم سيليكون بارك ويتم إنشاء المشروع حالياً مع الأخذ في الاعتبار وضع التكنولوجيا الذكية على رأس أولوياته. وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021، يشمل مشروع المدينة الذكية المتكاملة معظم مؤشرات الأداء الرئيسية للأجندة الوطنية، بما في ذلك المجتمع المتلاحم، والمجتمع الآمن، والبيئة المستدامة. كما سيكون المشروع متوافقاً مع أحدث التوجهات العالمية الخاصة بالمدن الذكية. ونحن واثقون من أن المشروع سينجح في توفير أنماط معيشة عصرية وشاملة للسكان والعاملين والزوار».

من جانبه، قال الدكتور محمد الزرعوني: «لطالما التزمت واحة دبي للسيليكون منذ إنشائها توفير جودة حياة عالية لسكانها وبيئة عمل مثالية ومنتجة لشركائها. وتماشياً مع خطة دبي 2021، تم تصميم سيليكون بارك ليتوافق مع التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي في ما يخص المدن الذكية، حيث يركز هذا التوجه على ست ركائز هي الحياة، والمجتمع، والتنقل، والاقتصاد، والحوكمة، والبيئة».