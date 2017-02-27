ريم الشحي تمثل «دبي المالي العالمي» في الاتحاد الدولي لتميز المحاكم



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017 دبي(الاتحاد) أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي تعيين ريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات وتميز الأعمال، ممثلاً لها في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لتميز المحاكم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المكانة الرائدة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على الساحة العالمية. ويعد الاتحاد الدولي لتميز المحاكم هيئة عالمية رفيعة المستوى تأسست من قبل محاكم الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة وأستراليا لتجمع تحت مظلتها المؤسسات القضائية الدولية ذات الخبرة في مجال تميز المحاكم. وقام الاتحاد الدولي لتميز المحاكم بإعداد إطار العمل الدولي لتميز المحاكم، الذي يقيّم أداء المحاكم ضمن 7 مجالات مختلفة، هي القيادة والإدارة، والتخطيط والسياسات، والموارد، والإجراءات والعمليات، واحتياجات ورضا المتعاملين، وتوفير الخدمات بأسعار معقولة، وكسب ثقة الجمهور. وقالت ريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات وتميز الأعمال لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يشرفني تمثيل محاكم مركز دبي المالي العالمي في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لتميز المحاكم، خاصة وأن هذه الخطوة تشكل دليلاً واضحاً على المكانة الرفيعة التي تحظى بها محاكم المركز في المجتمع القانوني الدولي. ... المزيد