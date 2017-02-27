ريم الشحي تمثل «دبي المالي العالمي» في الاتحاد الدولي لتميز المحاكم

دبي(الاتحاد)
أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي تعيين ريم الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات وتميز الأعمال، ممثلاً لها في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لتميز المحاكم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز المكانة الرائدة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي على الساحة العالمية.
|
وقام الاتحاد الدولي لتميز المحاكم بإعداد إطار العمل الدولي لتميز المحاكم، الذي يقيّم أداء المحاكم ضمن 7 مجالات مختلفة، هي القيادة والإدارة، والتخطيط والسياسات، والموارد، والإجراءات والعمليات، واحتياجات ورضا المتعاملين، وتوفير الخدمات بأسعار معقولة، وكسب ثقة الجمهور.
|