«أبوظبي للتنافسية» يدعم توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطته الاستراتيجية 2017-2021، وذلك خلال ورشة عمل تم تنظيمها مؤخراً في مقر الدائرة، بحضور ممثلين عن أكثر من 18 جهة حكومية محلية واتحادية.
وتركز الخطة الاستراتيجية 2017-2021 لمكتب أبوظبي للتنافسية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة أبوظبي، إضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع التي تساهم في دعم إمارة أبوظبي نحو توجه حكومتها الرشيدة لتفعيل دور القطاعات غير النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
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وقال: «إن الدائرة تعمل من خلال مكتب أبوظبي للتنافسية على متابعة تعزيز مكانة أبوظبي، ضمن نتائج مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية عن طريق إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة، مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي كمركز لبدء وتطوير أنشطتهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الإمارة عبر رفع أدائها في مختلف القطاعات الاقتصادية».
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