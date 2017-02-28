ثاني الرميثي: فرص عدة تنتظر المستثمرين لزيادة المشروعات المشتركة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين الإمارات والسعودية خاصة على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن الاستثمارات المشتركة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة الماضية، كما أن أرقام المبادلات التجارية في ارتفاع وزيادة مستمرة، مؤكداً أن أمام رجال الأعمال والمستثمرين والشركات آفاقاً واسعة وفرصاً غير محدودة لتعزيز هذا التعاون وتكثيفه لمصلحة اقتصاد البلدين الشقيقين.

جاء ذلك، خلال استقبال الرميثي أمس، وفداً من رائدات الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية برئاسة نهى اليوسف، وحضور إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي ومريم الرميثي رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

من جانبها، أكدت نهى اليوسف رئيسة وفد رائدات الأعمال السعوديات الحرص على الاستفادة من التجربة الإماراتية المتميزة في تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تدريبها وتأهيلها تأهيلاً مميزاً لممارسة الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة، وتعزيز دورها في مسيرة التنمية.

وقدمت مريم الرميثي خلال اللقاء نبذة عن الدور والمهام والخدمات التي يقدمها مجلس سيدات الأعمال لرائدات وسيدات الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقالت الرميثي إن عدد سيدات الأعمال في إمارة أبوظبي تجاوز الـ 4800 سيدة يعملن في عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية والمهنية، كما أن هناك 23 ألف رخصة مسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة تملكها سيدات ورائدات أعمال تبلغ استثمارات هذه المشاريع 50 مليار درهم، وهذا يعكس الدور الهام والمحوري الذي تلعبه المرأة الإماراتية على الصعيد الاقتصادي بفضل حرص ودعم القيادة الرشيدة على تعزيز دور المرأة وتمكينها اقتصادياً وزيادة مساهمتها في عملية التنمية المستدامة والشاملة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتحدثت الرميثي عن استراتيجية مجلس سيدات أعمال أبوظبي 2015 – 2019 وأهدافها ورؤية ورسالة المجلس التي تؤكد على ريادة المجلس في النهوض بدور المرأة في القطاع الخاص وتمكينها لتصبح شريكاً رئيسياً في التنمية الاقتصادية المستدامة في إمارة أبوظبي، كما تم عرض أهم مبادرات ومشاريع المجلس خلال عام 2017 والأعوام المقبلة.