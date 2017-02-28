«مواصفات»: اعتماد 18 ألف مواصفة حلال في 2016

دبي (الاتحاد)

قال عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إن قطاع المنتجات الحلال يشهد نمواً سنوياً بنسبة 8%، في حين بلغ إجمالي المواصفات الغذائية الحلال في أسواق الإمارات نحو 18 ألف مواصفة نهاية العام الماضي، وهو رقم يعكس مدى الاهتمام من المنتجين والموردين بهذا التوجه.

وأضاف في كلمته خلال افتتاحه فعاليات «المنصة العالمية لصناعة الحلال»، أمس، في فندق كونراد دبي، أن «هذه الصناعة تعتبر من أبرز ممكنات إسهام القطاع الإسلامي في منظومة النمو الاقتصادي، الذي يعد محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، ويكتسب الأمر أهمية استراتيجية، لأنه يأتي أولاً في إطار الإجراءات الداعمة والتنفيذية لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي وتنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني في قطاعي الصناعة والتجارة».

ويشارك في المنصة العالمية لصناعة الحلال في دبي أكثر من 300 مسؤول من صناع القرار وخبراء دوليين في قطاع المعايير والمواصفات الحلال من دول العالم الإسلامي ومن أوروبا وآسيا والعديد من دول العالم، وتقام بالتزامن مع الدورة السنوية الـ 22 لمعرض الخليج للأغذية «جلفود 2017».

واعتبر عبد الله المعيني، خلال جلسات المنصة العالمية لصناعة الحلال، أن هذه الصناعة أساسية في دولة الإمارات والدول العربية والإسلامية، إلا أنها شهدت تغييرات جوهرية تتمثل في تنظيم طريقة منح شهادات الاعتماد، ووضع مزيد من الإجراءات التي هي في أغلبها أكثر صرامة في عمليات الإنتاج والتخزين والنقل والتسويق، ما سيرفع من مؤشرات الثقة لدى المستهلكين بهذا المنتجات، سواء في أسواق الدولة، أو الدول العربية، والدول الإسلامية حول العالم.